KONKURSNA LINIJA RAZVOJNOG FONDA AP VOJVODINE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U PRIVREDI

RAZVOJNI fond Autonomne pokrajine Vojvodine u svom portfoliju uključuje kreditne proizvode za sve privredne i poljoprivrivredne subjekte sa teritorije AP Vojvodine.

To su najpovoljniji krediti koje pravna lica, preduzetnici, odnosno vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava mogu naći na našem finansijskom tržištu.

Kako je izjavio Goran Savić, direktor Razvojnog fonda, privreda kao grana industrije ima sve veći udeo u društvenom proizvodu i izvozu Srbije i opredeljena je za osvajanje novih savremenih tehnologija prilagođenih klimatskim promenama, a takve trendove mi kontinuirano podržavamo. Na tim osnovama je Razvojni fond AP Vojvodine kroz dugi niz godina na tržištu finansijskih usluga izgradio poziciju i brend koji je prepoznatljiv širom Vojvodine.

Po rečima Savića, Razvojni fond je finansijska institucija kojoj privredni subjekti sa teritorije Vojvodine veruju i kao takav postaje jedan od glavnih stubova finansijske podrške održivom razvoju privrede Vojvodine. Uslovi po kojima mi poslujemo su među najpovoljnijim na finansijskom tržištu i kao takvi su veoma primamljivi potencijalnim korisnicima. Kada govorimo o konkursnim linijama za privrednike i preduzetnike sa teritorije AP Vojvodine, poseban akcenat bih stavio na konkursnu liniju za dugoročne kredite za investiciona ulaganja u privredi. Osnovni cilj razvoja ove kreditne linija, je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine, a samim tim i investicija koja je predmet finansiranja mora se realizovati na teritoriji severne Pokrajine.

Kako navodi dalje direktor Savić, ova kreditna linija je do 7 godina, do 24 meseci period mirovanja, a iznos kredita je u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva i kreće se u rasponu od 500.000 dinara do 100.000.000 dinara. Kamatne stope Razvojnog fonda su među najpovoljnijim na tržištu. Ukoliko je kredit sa valutnom klauzulom visina kamatne stope iznosi šestomesečna vrednost EURIBORa + 2% fiksni deo (kod garancije poslovne banke kamatna stopa se umanjuje za 1%). Ako je u pitanju dinarski kredit kamatna stopa se obračunava tako što se Referentna kamatna stopa NBS uveća za 0,5% ukoliko su podnosioci zahteva iz treće ili četvrte grupe razvijenosti opština odnosno za 0,8% ukoliko su podnosioci zahteva iz prve ili druge grupe razvijenosti opština. Korišćenje sredstava može biti po dinamici privremenih situacija, fazama opremanja i slično. Kako navodi naš sagovornik, kreditni zahtevi se obrađuju bez naknade.

Razvojni fond svake godine pred sebe postavlja više ciljeve, a to podrazumeva da ide još brže i bolje napred i da u što većoj meri zadovolji potrebe privrednih subjekata sa teritorije Vojvodine. Upravo iz tog razloga Fond vrši prilagođavanje uslova i uvođenje novina u konkurse a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom.

Samo tako možemo biti konkurentni i zadržati nivo renomirane institucije, naveo je Savić.

Portfolio Razvojnog fonda namenjen privrednim subjektima sa teritorije Vojvodine u 2025.godini, osim gore navedene konkursne linije, sadrži još pet konkursnih linija, i to:

-Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

-Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

-Konkurs za dugoročne kredite za finansiranje klimatski održivih investicija

-Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

-Konkurs za dugoročne kredite za investicije u okviru IPARD programa

Sve dodatne informacije o svim konkursnim linijama Razvojnog fonda, se mogu videti na sajtu www.rfv.rs, pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.