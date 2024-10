VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNE VESTI: Srbija prvi put u istoriji dobila investicioni rejting!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se oglasio na Instagramu novom objavom u kojoj je saopštio velike vesti za našu zemlju.

- Srbija prvi put u istoriji dobila investicioni rejting!

For the first time in its history, Serbia has entered into the investment grade category! - naveo je predsednik u objavi.