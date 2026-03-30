ŽELITE KRUPAN I ZDRAV KROMPIR? Ovo su ključni koraci za uspešnu proizvodnju

KROMPIR je jedna od najvažnijih povrtarskih kultura u svetu i kod nas. Iako se poslednjih godina beleži pad u proizvodnji ovog povrća, najveće površine zauzima na području centralne Srbije. Gaji se i u ostalim delovima naše zemlje, a naročito na okućnicama.

Priprema zemljišta za sadnju krtola krompira počinje još na jesen i to osnovnom obradom tačnije dubokim jesenjim oranjem na 25 do 35 centimetara kako bi se poboljšala struktura zemljišta i zadržala vlaga, što kasnije omogućava pravilan razvoj krtola. Pored ove važne agrotehničke mere, preporučuje se primena organskog, stajskog đubriva u cilju poboljšanja plodnosti zemljišta, vodno-vazdušnih osobina kao i mikrobiološke aktivnosti, hemijskih i fizičkih osobina zemljišta. Na površini od jednog hektara treba uneti 20 do 40 tona ovog organskog đubriva.

Predusevi? Nikako paradajz i paprika

Prolećna priprema zemljišta za sadnju podrazumeva tanjiranje, drljanje ili freziranje u cilju stvaranja rastresitog sloja, mrvičaste strukture, pogodne za razvoj biljaka. Dobro pripremljeno zemljište podrazumeva ravan površinski sloj, bez grudvi i pokorice. Primena mineralnog NPK đubriva je od izuzetnog značaja zbog pravilnog vegetativnog porasta biljke, korenovog sistema i razvoja krtola. Ipak, treba voditi računa o količini azota kako ne bi došlo do bujnog porasta nadzemne mase na račun prinosa krtola u zemljištu.

Nakon što se zemljište blagovremeno pripremi, sledi formiranje bankova koji omogućavaju efikasnije oticanje suvišne vode, bolje zagrevanje zemljišta kao i lakši razvoj krtola. Krompir treba saditi na međurednom rastojanju od 75 centimetara, sa razmakom u redu od 25 do 30 centimetara.

Temperatura zemljišta prilikom sadnje treba da bude oko 10 stepeni, dok previše hladno zemljište može imati negativan uticaj na sadni materijal. Najbolje uspeva na lakšim i srednje teškim zemljištima čija je pH vrednost između 5,5 i 6,5. Slabo podnosi zemljišta težeg mehaničkog sastava, zbijena i slabo drenirana.

Ovu povrtarsku kulturu ne treba gajiti u monokulturi, a na istu parcelu se može posaditi tek nakon tri do četiri godine. Sadnja se ne preporučuje na parceli na kojoj su prethodno bili paradajz, paprika ili plavi patlidžan zbog zajedničkih bolesti i štetočina. Najbolji predusevi su strna žita i leguminoze.

Kada je vreme za sadnju?

Izbor sadnog materijala podrazumeva upotrebu zdravih, sertifikovanih krtola. Ukoliko su one velike, mogu se iseći na komade, ali svaki komad mora imati jedan do dva okca. Pre sadnje potrebno je krtole ostaviti na svetlu da proklijaju. Optimalna temperatura za klijanje i nicanje je 10 do 15 stepeni. Međutim, ako je vreme hladnije, sporije će nicati, a može doći i do truljenja.

Krompir je osetljiv na niske temperature, što znači da može da strada čak i na jedan do dva stepena ispod nule. Iz tog razloga treba voditi računa o vremenu sadnje, a to je u našim agroekološkim uslovima period mart-april.

Jedna od važnijih mera nege tokom vegetacije je nagrtanje zemljišta, kada biljka dostigne visinu od 15 do 20 centimetara. Za dve do tri nedelje treba obaviti još jedno.

Ova mera je naročito značajna u sušnim godinama, jer se na taj način čuva vlaga u zemljištu, smanjuje isušivanje, a deluje i kao štit od ekstremnih temperaturnih talasa. Kombinacijom određenih agrotehničkih mera kao i redovnom primenom hemijskih sredstava protiv bolesti i štetočina obezbeđujemo normalan rast i razvoj biljaka, kao i visok i stabilan prinos.

