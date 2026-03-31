INFLACIJA U NEMAČKOJ: Novi cenovni pritisak koji menja sve
INFLACIJA u Nemačkoj je nakratko usporila ispod ciljanih dva odsto godišnje, i zemlja je tek počela da hvata tlo pod nogama posle talasa inflacije zbog ruskog napada na Ukrajinu. Sada novi rat iznova usijava cene.
Martovska inflacija je zbog poskupljenja energenata od američko-izraelskog napada na Iran skočila na 2,7 odsto, posle pada na 1,9 odsto u februaru, saopštio je Destatis u ponedeljak. To je najviše od 2,9 odsto iz januara 2024.
Posebno oštro, a prvi put od decembra 2023. poskupeli su energenti, 7,2 odsto u međugodišnjem poređenju. Usluge su poskupele 3,2 odsto, a hrana, čije cene se zapravo nisu ni smirile od prethodnog inflatornog talasa, za 0,9 odsto.
Bundesbanka je još ranije procenila da će zbog posledica rata na tržište nafte i gasa inflacija u kratkom roku preskočiti granicu od tri odsto.
Ekonomski instituti su do američko-izraelskog napada na Iran prognozirali stopu inflacije od tik iznad dva odsto. Međutim, već u prvoj polovini godine, inflacija će, prema skorašnjoj proceni Instituta za makroekonomsku politiku, skočiti na iznad 2,5 odsto.
"To je samo početak, jer poskupljenje energenata će se narednih meseci ugrađivati u lanac dodavanja vrednosti," upozorio je glavni ekonomista Komercbanke (Commerzbank) Jerg Kremer (Jörg Krämer) po objavljivanju martovskih brojki, piše B92.
Nalet inflacije usled invazije Ukrajine primirio se tek prošle godine, a vrhunac je bio sa 6,9 odsto 2022. Godinu kasnije, inflacija je još bila velikih 5,9 odsto.
Prema podacima federalnog ureda za poljoprivredu i prehranu, hrana u Nemačkoj je od 2021. do 2025. poskupela za skoro trećinu - 32 odsto.
(Alo)
BONUS VIDEO
Komentari (0)