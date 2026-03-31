Ekonomija

INFLACIJA U NEMAČKOJ: Novi cenovni pritisak koji menja sve

V.N.

31. 03. 2026. u 08:34

INFLACIJA u Nemačkoj je nakratko usporila ispod ciljanih dva odsto godišnje, i zemlja je tek počela da hvata tlo pod nogama posle talasa inflacije zbog ruskog napada na Ukrajinu. Sada novi rat iznova usijava cene.

ИНФЛАЦИЈА У НЕМАЧКОЈ: Нови ценовни притисак који мења све

Foto: O. Radošević, A. Stevanović

Martovska inflacija je zbog poskupljenja energenata od američko-izraelskog napada na Iran skočila na 2,7 odsto, posle pada na 1,9 odsto u februaru, saopštio je Destatis u ponedeljak. To je najviše od 2,9 odsto iz januara 2024.

Posebno oštro, a prvi put od decembra 2023. poskupeli su energenti, 7,2 odsto u međugodišnjem poređenju. Usluge su poskupele 3,2 odsto, a hrana, čije cene se zapravo nisu ni smirile od prethodnog inflatornog talasa, za 0,9 odsto.

Bundesbanka je još ranije procenila da će zbog posledica rata na tržište nafte i gasa inflacija u kratkom roku preskočiti granicu od tri odsto.

Ekonomski instituti su do američko-izraelskog napada na Iran prognozirali stopu inflacije od tik iznad dva odsto. Međutim, već u prvoj polovini godine, inflacija će, prema skorašnjoj proceni Instituta za makroekonomsku politiku, skočiti na iznad 2,5 odsto.

"To je samo početak, jer poskupljenje energenata će se narednih meseci ugrađivati u lanac dodavanja vrednosti," upozorio je glavni ekonomista Komercbanke (Commerzbank) Jerg Kremer (Jörg Krämer) po objavljivanju martovskih brojki, piše B92.

Nalet inflacije usled invazije Ukrajine primirio se tek prošle godine, a vrhunac je bio sa 6,9 odsto 2022. Godinu kasnije, inflacija je još bila velikih 5,9 odsto.

Prema podacima federalnog ureda za poljoprivredu i prehranu, hrana u Nemačkoj je od 2021. do 2025. poskupela za skoro trećinu - 32 odsto.

(Alo)

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
