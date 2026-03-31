CEO SVET BRUJI O MOĆNOM SRBINU: Čelsi spremio 40 miliona, a onda se desio preokret
SVI su mislili da ide u London, a onda...
Srpski „terminator“ i stub odbrane naše reprezentacije, Strahinja Pavlović, ponovo je glavna tema evropskih sportskih medija. Iako se tek nedavno skrasio u milanskom gigantu, njegove partije nisu prošle nezapaženo, a za njegove usluge već se bore klubovi koji ne žale novac kako bi osigurali bedem ispred svog gola.
Londonski Čelsi, koji već neko vreme traži dugoročno rešenje u defanzivi, spreman je da aktivira pravu finansijsku bombu. Kako prenose izvori bliski klubu sa Stamford Bridža, „Plavci“ su spremili neverovatnih 40 miliona evra za srpskog defanzivca. U Londonu veruju da je Pavlović upravo onaj tip modernog, agresivnog štora koji bi se savršeno uklopio u fizički zahtevnu Premijer ligu.
Ipak, put do Londona mogao bi da popreči turski velikan – Galatasaraj. Klub iz Istanbula je obnovio interesovanje koje datira još od prošlog leta, ali ovoga puta su stvari daleko ozbiljnije. Uprava Galatasaraja označila je Strahinju kao „prioritet svih prioriteta“. Njihov plan je jasan: upariti Pavlovića sa iskusnim Davinsonom Sančezom i stvoriti neprobojan zid u odbrani.
Prema poslednjim informacijama, čelnici turskog kluba već su spakovali kofere i krenuli put Milana na završne pregovore. Ozbiljnost njihove namere potvrđuje i činjenica da bi ovaj transfer bio drugi najveći u istoriji Galatasaraja, ali i kompletnog turskog fudbala.
Do sada, neprikosnoveni lider na toj listi je Viktor Osimen, za čiji je otkup pozajmice Napoli inkasirao vrtoglavih 75 miliona evra. Pavlovićev prelazak u Tursku bi tako stao rame uz rame sa najvećim zvezdama koje su ikada zaigrale na Bosforu.
Da li će Strahinja izabrati izazov Premijer lige ili će postati novi miljenik vatrenih navijača u Istanbulu, saznaćemo vrlo brzo. Jedno je sigurno – Milan će debelo naplatiti svoj "srpski bedem".
