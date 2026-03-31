OTKRIVENO KOLIKA JE PLATA ZELENSKOG! Stigao izveštaj, evo koliko mu zarađuje porodica

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je podatke o svojim prihodima za 2025. godinu, prema kojima su ukupni prihodi njegove porodice iznosili 15,8 miliona grivni (oko 390 hiljada evra), navodi se u zvaničnoj imovinskoj deklaraciji.

Prema dokumentu, najveći deo prihoda potiče od otplate državnih obveznica (OVDP), u iznosu od oko 8,36 miliona grivni (204.000 evra), dok ostatak čine plata, kamate i prihodi od izdavanja nekretnina.

Ukupni tekući prihodi tokom godine iznosili su oko 7,44 miliona grivni (181.000 evra), prenosi RBK Ukrajina.

Godišnja plata Zelenskog iznosila je 336.000 grivni (8.200 evra), odnosno oko 28.000 mesečno (680 evra).

U deklaraciji se navodi da nije bilo značajnih promena u imovini, uključujući nekretnine i vozila, niti u visini novčanih sredstava u odnosu na prethodnu godinu.

Podseća se da su ukupni prihodi porodice Zelenski u 2024. godini iznosili nešto više od 15,2 miliona grivni (370.000 evra), pri čemu je najveći deo takođe dolazio od državnih obveznica.

