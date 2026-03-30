MMF: Posledice rata sa Iranom su globalne, ali asimetrične

POSLEDICE rata u Iranu su globalne, ali asimetrične, navodi se u novoj studiji Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

- Šokovi su globalni, ali asimetrični - navodi se u dokumentu, prenosi Blumberg .

Napominje se da rat preti da izazove šok koji će pogoršati ekonomske izglede mnogih zemalja.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da će Ormuski moreuz ponovo da bude otvoren „na ovaj ili onaj način“ kada se završi vojna operacija u Iranu, uz saglasnost Irana ili putem međunarodne vojne koalicije koja uključuje Sjedinjene Američke Države.