DOK MU TRAJE SUSPENZIJA! Radonjić se oglasio na društvenim mrežama! U jednoj reči sve objasnio! (FOTO)

Krilni fudbaler odlučio da prekine tišinu.

Odavno nije Nemanja Radonjić u konkurenciji za prvi tim Crvene zvezde.

Krilo crveno-belih nalazi se "na ledu", posle odluke rukovodstva da ga suspenduje zbog klupske nediscipline.

Prošlo je mesec dana od tada, a nekadašnji đak Partizana i bivši igrač Rome i dalje ne radi sa timom Dejana Stankovića. Trenira samostalno i s nestrpljenjem iščekuje kraj ugovora, koji mu ističe na leto.

U junu će postati slobodan na tržištu, a već sada ima priliku da uđe u pregovore sa zainteresovanim klubovima. Ipak, pojedini navijači srpskog šampiona nadaju se da će produžiti saradnju sa crveno-belima i izviniti se za načinjene "grehe". Tada bi mu saradnja bila nastavljena na još dve sezone.

Šanse su, ipak, male za to, a oproštaj od strane uprave je misaona imenica u ovom trenutku. I ne deluje da će se takav scenario dogoditi.

Dok je "na ledu", Nemanja Radonjić je često aktivan na društvenim mrežama. Neretko proslavlja uspehe svojih saigrača, ali i košarkaškog kluba, međutim...

Ovog puta je postavio sliku sa srpskim teniserom Novakom Đokovićem, a ispod nje ostavio komentar u jednoj reči:

- Najveći - napisao je Radonjić u opisu fotografije.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke