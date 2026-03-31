ZBOG OVOGA NAM RUČAK PROPADA: Nesvesno svi pravimo ovu grešku kada pečemo u rerni

VEĆINA nas rernu koristi rutinski – rešetku postavimo na srednji nivo i o tome više ne razmišljamo.

Međutim, ako vam se desilo da kolač spolja izgleda pečeno, a iznutra ostane sirov, problem možda nije u receptu, već upravo u položaju rešetke.

Stručnjaci ističu da njen položaj direktno utiče na način na koji toplota deluje na hranu, a samim tim i na ravnomernost pečenja i konačnu teksturu.

U većini rerni toplota dolazi prvenstveno odozdo, dok se dodatni grejač nalazi pri vrhu. Čak i kada nije uključen, topao vazduh se prirodno podiže i zadržava u gornjem delu rerne.

Zbog toga unutar rerne nastaju različite temperaturne zone, pa će se jelo drugačije peći u zavisnosti od toga gde je postavljeno:

Gornji nivo – viša temperatura, idealan za zapečenu površinu

Donji nivo – jača toplota odozdo, savršen za hrskavu podlogu

Srednji nivo – najravnomernija raspodela toplote

Srednji nivo – najsigurniji izbor

Ako niste sigurni gde da postavite pleh, srednji nivo je u većini slučajeva najbolja opcija. Omogućava ravnomernu cirkulaciju toplog vazduha i ujednačeno pečenje.

Ovo je posebno važno za kolače, kekse i mafine, koji su osetljivi na temperaturne razlike. Isto važi i za većinu jela od mesa.

Gornji nivo – za završno zapečenje

Kada želite zlatno-smeđu i blago hrskavu koricu, gornji nivo koristite u završnoj fazi pripreme.

Na primer, zapečene testenine ili povrće možete nakratko premestiti na viši nivo kako bi dobili lepšu boju i teksturu. Ipak, budite oprezni – na toj visini jelo može vrlo brzo da pregori.

Donji nivo – ključ za hrskavo dno

Kod jela kod kojih je važna tekstura donjeg sloja, donji nivo igra ključnu ulogu. Jača toplota odozdo omogućava stvaranje hrskave korice.

Pica i slična testa najbolje je peći na nižem nivou u početku, a zatim ih pred kraj podići više kako bi se i gornji deo ravnomerno zapekao.

Ne zaboravite prethodno zagrevanje

Bez obzira na to koji nivo koristite, jedno pravilo je nepromenljivo – rerna mora biti potpuno zagrejana pre nego što ubacite jelo.

Stavljanje hrane u nedovoljno zagrejanu rernu često dovodi do neujednačenog pečenja i slabijeg krajnjeg rezultata.

Naizgled nevažan detalj, poput položaja rešetke, može imati veliki uticaj na krajnji ishod. Kada razumete kako se toplota raspoređuje, mnogo lakše ćete postići savršeno pečena jela – čak i kada pripremate najjednostavnije recepte.

(Alo)