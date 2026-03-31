OGLASILI SE HITNO IZ ITALIJE! Svi se pitaju šta je vojnik radio u Zenici – ovo je istina koju niko nije očekivao!

31. 03. 2026. u 08:20

Bizarna situacija dogodila se na treningu reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči odlučujuće utakmice protiv Italije za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine, a cela priča je otišla toliko daleko da se oglasilo i italijansko Ministarstvo odbrane.

Vojnik je stajao pored ograde i pratio trening duže nego što je dozvoljeno, snimajući igrače i moguće taktičke detalje. Nakon što su to primetili, članovi osoblja i obezbeđenja su odmah reagovali i upozorili ga da takvo ponašanje nije dozvoljeno.

Lokalni Savez je najavio zvaničnu žalbu misiji EUFOR, a ubrzo je stiglo i objašnjenje! Iako je u početku sve izgledalo kao pokušaj prikupljanja informacija uoči važne utakmice protiv Italije, zvaničnik italijanskog Ministarstva odbrane kontaktirao je "Klix.ba" i objasnio da je to bila samo radoznalost.

Tvrde da je vojnik samo prolazio kroz područje, a pošto se njihova baza nalazi u neposrednoj blizini, snimao je usput ne znajući da je to zabranjeno. Takođe su naglasili da je fudbal izuzetno popularan u Italiji, što je dodatno podstaklo njegovo interesovanje.

Podsetimo da će Bosna i Hercegovina večeras u 20:45 časova na stadionu Bilino Polje u Zenici odigrati ključnu utakmicu za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

