ALUMINIJUM BELEŽI SNAŽAN RAST: Cene na četvorogodišnjem vrhuncu
CENE aluminijuma porasle su na najviši nivo u skoro četiri godine nakon vazdušnih napada na dva velika proizvođača sa Bliskog istoka tokom vikenda.
U ponedeljak je cena aluminijuma - metala koji se koristi u elektronici, pakovanju, građevinarstvu i vozilima - porasla za više od 3% na 3.401 dolar po metričkoj toni na Londonskoj berzi metala.
Vodeći proizvođač na Bliskom istoku, Emirates Global Aluminum (EGA), saopštio je da je pretrpeo „značajnu štetu“ na svom pogonu u Abu Dabiju, dok je Aluminum Bahrain saopštio da je u procesu procene obima štete na svom pogonu.
Cene metala su premašile 4.000 dolara po toni u martu 2022. godine nakon što je Rusija, glavni proizvođač aluminijuma, izvršila invaziju na Ukrajinu.
(Blic)
EVROPSKI INDEKSI U PADU: Nafta Brent poskupela na 105$, neizvesni pregovori sa Iranom
26. 03. 2026. u 10:06
SLUČAJNO? Ko je to zaradio 580 miliona $ - 15 minuta pre Trampovog poteza? Jedna od najpreciznijih trgovina u istoriji
25. 03. 2026. u 16:34 >> 16:48
Beogradska berza osmi put zazvonila za rodnu ravnopravnost (FOTO)
20. 03. 2026. u 14:26
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
