Ekonomija

ALUMINIJUM BELEŽI SNAŽAN RAST: Cene na četvorogodišnjem vrhuncu

В.Н.

31. 03. 2026. u 08:04

CENE aluminijuma porasle su na najviši nivo u skoro četiri godine nakon vazdušnih napada na dva velika proizvođača sa Bliskog istoka tokom vikenda.

FOTO: unsplash

U ponedeljak je cena aluminijuma - metala koji se koristi u elektronici, pakovanju, građevinarstvu i vozilima - porasla za više od 3% na 3.401 dolar po metričkoj toni na Londonskoj berzi metala.

Vodeći proizvođač na Bliskom istoku, Emirates Global Aluminum (EGA), saopštio je da je pretrpeo „značajnu štetu“ na svom pogonu u Abu Dabiju, dok je Aluminum Bahrain saopštio da je u procesu procene obima štete na svom pogonu.

Cene metala su premašile 4.000 dolara po toni u martu 2022. godine nakon što je Rusija, glavni proizvođač aluminijuma, izvršila invaziju na Ukrajinu.

(Blic)

