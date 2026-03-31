VUČIĆ DANAS SA DELEGACIJOM KINESKE PROVINCIJE HEBEI: Očekuje se i sastanak sa predsednikom HBIS grupe Liujem

V.N.

31. 03. 2026. u 07:04

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa članovima delegacije kineske provincije Hebei koju predvodi guverner Vang Džengpu i predsednikom HBIS grupe Liu Đijenom.

ВУЧИЋ ДАНАС СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ КИНЕСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ ХЕБЕИ: Очекује се и састанак са председником ХБИС групе Лиујем

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Delegaciju kineske provincije Hebei predvodi guverner Vang Džengpu, najavljeno je iz Predsedništva.

Sastanak je zakazan za u 10.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

HBIS Group Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je privredno društvo osnovano 2016. godine, kada je kineska kompanija Hestil preuzela Železeru Smederevo, i nalazi se u sastavu korporacije HBIS grupe.

HBIS Srbija je poznata u jugoistočnoj Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima. 
Projektovani proizvodni kapacitet fabrike je 2,2 miliona tona gotovih proizvoda godišnje. 

HBIS Srbija zapošljava više od 5.000 zaposlenih, a proizvodne pogone čine fabrika u Smederevu za proizvodnju toplo i  hladno valjanih ravnih čeličnih proizvoda i fabrika u Šapcu za proizvodnju belih limova.

(Tanjug)

 

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore