KURTIJEVI TERORISTI IDU U GAZU: Vlada u Prištini usvojila odluku o slanju "mirotvoraca" iz redova zloglasne KBS

NESTABILNOST i nebezbedno okruženje glavni su razlozi što se na Kosovu i Metohiji već gotovo 27 godina nalaze pripadnici međunarodnih vojnih snaga Kfor, sastavljenih većinski od jedinica iz zemalja članica NATO.

To, međutim, za premijera lažne države Aljbina Kurtija nije prepreka da, u želji da se što više dodvori američkom predsedniku Donaldu Trampu i njegovoj administraciji, pošalje pripadnike zloglasnih tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u međunarodnu misiju u Gazi.

Uprkos tome što nije međunarodno priznata teritorija već, po međunarodnom pravu, južna pokrajina Republike Srbije, vlada Privremenih institucija samouprave u Prištini juče je usvojila predlog tzv. ministarstva odbrane o slanju KBS u sastav (još neformiranih) Međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi. Obrazlažući predlog, Ejup Maćedonci, tzv. ministar odbrane, rekao je da se Priština obavezala na slanje trupa samim pristupanjem Odboru za mir.

- Raspoređivanje KBS u ovoj misiji uključuje učešće osoblja u okviru zajedničke komande Međunarodnih stabilizacionih snaga, čija je misija sprovođenje sveobuhvatnog plana za okončanje sukoba u Gazi - rekao je, mrtav-hladan, Maćedonci, potpuno ignorišući činjenicu da na Bliskom istoku besni rat "mirotvorca" Trampa i Izraela protiv Irana, odnosno da na vidiku nema ni "m" od mira.

Uz ogradu da odluku vlade mora da potvrdi skupština, on je "otkrio" da je u početnoj fazi planirano slanje više od 20 vojnika različitih profila, među kojima će dominirati jedinice za uklanjanje neeksplodiranih sredstava i deminiranje, kao i "specijalci" i medicinski timovi.

Odlaze u maju? KURTI je juče izjavio da je tzv. KBS spreman da učestvuje u Međunarodnim stabilizacionim snagama i da "pomogne narodu Gaze", ali i istakao da se "ne zna rok kada bi pripadnici trebalo da se rasporede na terenu. Elektronski mediji na albanskom jeziku kao potencijalni datum odlaska u Gazu navode početak maja.

Politički analitičari sa Kosmeta smatraju da je cilj ove odluke da se pokaže "osposobljenost snaga koje Priština predstavlja kao svoju vojsku". Jer, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, jedina legalna vojna sila na prostoru južne srpske pokrajine je Kfor, pa KBS, koje Priština pokušava da "transformiše" u vojsku, ne bi smela ni da postoji.

KBS su proizašle iz tzv. kosovskog zaštinog korpusa koji je prvobitno formiran za odbranu od elementarnih nepogoda, a činili su ga pripadnici terorističke OVK. Suprotno Rezoluciji 1244 i Povelji UN, zapadne sile, predvođene Amerikom i Turskom, već deset godina kontinuirano naoružavaju Prištinu. Oružje je pristizalo i iz Nemačke, Hrvatske, Italije, Češke, Velike Britanije.

REČ "NAORUŽANI" UVREDILA ALBANCE: Uklonjena izložba o navodnim ratnim zločinima za koju su korišćeni podaci FHP Nataše Kandić

IZLOŽBA o navodnim ratnim zločinima Srba nad Albancima, u sklopu obeležavanja godišnjice NATO bombardovanja, posle samo pet dana uklonjena je iz centra Prištine.

Albanska javnost osula je drvlje i kamenje po izložbi zbog toga što je autor postavke Škeljzen Gaši, bivši Kurtijev savetnik, za Albance napisao da su bili - naoružani.

Organizatori izložbe odmah su saopštili da su koristili podatke Fonda za humanitarno (FHP), čiji je osnivač velika prijateljica lažne države Nataša Kandić. FHP je posle Gašijevih reči tvrdio, između ostalog, da "neki podaci prikazani na izložbi predstavljaju netačnu sliku".

Navodi se i da u zatvoru u Dubravi "nisu ubijeni naoružani Albanci, već zatvorenici", kao i da su "neki pre hapšenja bili pripadnici tzv. OVK". Kako su pisali mediji, dodali su i da nije tačno ono što je predstavljeno na izložbi, a to je da su ubijena "naoružana lica".

Inače, Kandićeva je promoterka jednostrano proglašene nezavisnosti. U skladu sa zaslugama, dobitnica je raznih priznanja lažne države, kao što su "ključevi grada Priština" i nagrada za mir "Kosovskog instituta za mir".