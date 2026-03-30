POLJOPRIVREDA VIŠE NEĆE BITI ISTA: Ukrajinci pokrenuli "zver" od 60 robota u stočarstvu

PRVA faza investicije uključuje pokretanje 24 robota modela DairyRobot R9650 nemačke kompanije GEA Group, a realizacija počinje već ove godine.

Ukrajina bi uskoro mogla da postane dom najveće potpuno automatizovane farme mleka na svetu.

Ambiciozan projekat započeće svoju prvu fazu već tokom 2026. godine, čime se ova zemlja dodatno pozicionira kao pionir u modernizaciji poljoprivrede uprkos izazovima rata, piše Farmer.

U centru projekta nalazi se izgradnja najveće svetske instalacije za automatizovanu mužu. Krave će se musti pomoću 60 robota raspoređenih u dva reda, koristeći tzv. Batch Milking tehnologiju, sistem grupne, vremenski organizovane mužne, koji se razlikuje od klasičnih pojedinačnih robotskih rešenja.

Prva faza investicije uključuje pokretanje 24 modela DairyRobot R9650 nemačke kompanije GEA Group, a realizacija počinje već ove godine, piše Agroklub.

Veliki projekat ukrajinske industrije mleka

Investitor projekta je kompanija Ukrainska Spółka Mleczarska LLC iz Kijevske oblasti, čiji je vlasnik preduzetnik Vitalij Hajduk.

Farma deluje još od 2006. godine i danas obrađuje oko 11.000 hektara zemljišta i raspolaže stadom od 4.400 mlečnih krava. Dnevna proizvodnja dostiže čak 170 tona mleka, što ovu farmu već sada svrstava među veće proizvođače u regionu. Projekat robotizacije sprovodiće se u više faza, a konačni cilj je potpuna automatizacija procesa muže i upravljanja stadom.

Ovo nije nova pojava, ali njena primena ubrzano raste, posebno u Ukrajini, gde ratni uslovi uzrokuju ozbiljan manjak radne snage.

Niži troškovi i preciznije upravljanje

Očekuje se da će uvođenje robotskog sistema doneti niz prednosti kao što je smanjenje troškova rada, veća sigurnost zaposlenih i preciznije upravljanje svakom pojedinom kravom, uključujući individualno doziranje hrane.

Osim toga, omogućiće prikupljanje detaljnih podataka o muži svake četvrtine vimena, što otvara prostor za napredno upravljanje zdravljem i produktivnošću stada. Na farmi već deluje i bioplinsko postrojenje za preradu organskog otpada i proizvodnju energije, dok preduzeće ima status posebne sirovinske zone za proizvodnju hrane namenjene deci.

(BizPortal)