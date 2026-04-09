FARBANJE JAJA MLEVENOM PAPRIKOM: Prirodan metod za najlepšu crvenu boju u uskršnjoj korpici

В.Н.

09. 04. 2026. u 22:24

TRADICIONALNO je simbol Uskrsa crveno jaje, koje je obavezno na trpezi, a u crveno se boji i čuvarkuća, prvo ofarbano jaje, koje čuva porodicu i dom.

Foto: Deposit/ pfongabe33

Pošto je crveno najvažnija uskršnja boja i među obaveznim je bojama uskršnjih jaja, ljudi su u prošlosti pronašli mnogo jednostavnih načina da prirodnim metodama postignu lepu crvenu boju.

Među njima je i farbanje jaja mlevenom paprikom, koje se izvodi vrlo jednostavno. Važno je samo da vodite računa o tome da koristite slatku, a ne ljutu papriku jer ljutina može da prodre kroz ljusku do belanceta.

Potrebno je:

  • 4 kašike mlevene paprike
  • 1 l vode
  • prstohvat soli
  • 2 kašike sirćeta

Postupak
Sipajte vodu u šerpu, dodajte mlevenu papriku, malo soli i sirće, pa razmutite.
Spustite jaja u vodu, pa stavite da se kuva na srednjoj vatri dok ne prime boju.

