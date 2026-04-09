KURTIJEVA PROVOKACIJA PRED VASKRS: U Gračanici uklanjaju srpske zastave uz asistenciju policije

NOVE zastave Srbije, koje su danas postavljene u Gračanici uoči Vaskrsa, večeras se uklanjaju uz asistenciju tzv. Kosovske policije.

Gradonačelnik Gračanice Novak Živić istakao je da je to još jedan pritisak na Srbe.

Živić je za Kosovo onlajn rekao da u uklanjanju zastava asistira tzv. Kosovska policija iz Prištine, te da mu je rečeno da se radi po naredbi ministra za lokalnu samoupravu Eljberta Krasnićija.

- Ovo je još jedan pokazatelj kako se vlasti u Prištini ponašaju prema Srbima. Dok se u Prištini i ostalim većinski albanskim sredinama albanske zastave vijore na svakom koraku, u Gračanici smeta sve ono što podseća na Srbe - rekao je Živić.

On je zatražio reakciju međunarodne zajednice.

- Osuđujem ovaj postupak i apelujem na međunarodnu zajednicu da reaguje - rekao je Živić.

Po ovom pitanju oglasila se Srpska lista i najoštrije osudila postupke tzv. Kosovske policije

Srpska lista najoštrije osuđuje postupke tzv. kosovske policije koja, po nalogu Kurtijevog ministra Elberta Krasnićija, pred najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, uklanja srpske zastave sa javnih prostora u Gračanici i drugim sredinama gde živi srpski narod.

- Ovakvo postupanje predstavlja direktno kršenje osnovnih ljudskih prava srpskog naroda, uključujući pravo na slobodu izražavanja i pravo na očuvanje i javno ispoljavanje nacionalnog identiteta, što je zagarantovano brojnim međunarodnim aktima, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravimima i drugim konvencijama koje regulišu zaštitu identiteta naroda.

Posebno je nedopustivo i licemerno da se u isto vreme, širom tzv. Kosova i Metohije, nesmetano ističu albanske nacionalne zastave, pa čak i ispred Kurtija u skupštinskoj sali u Prištini dok se srpskom narodu osporava isto pravo. Ovakva selektivna primena pravila jasno pokazuje da je na delu institucionalna diskriminacija usmerena protiv Srba.

Očigledno je da ovakvi potezi predstavljaju politički motivisane odluke režima Aljbina Kurtija, u kojima njegov ministar, i sam pripadnik nevećinske zajednice, sprovodi pritiske nad srpskim narodom, umesto da štiti prava svih zajednica, a kao uvertira u nove vanredne izbore.

Srpska lista zahteva hitnu i nedvosmislenu reakciju međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije, zemalja Kvinte, OEBS, kao i svih relevantnih međunarodnih organizacija, da jasno osude ovo grubo kršenje prava srpskog naroda i zahtevaju njegovo momentalno zaustavljanje.

Srpski narod ima neotuđivo pravo da slobodno izražava svoj identitet, uključujući i isticanje svojih nacionalnih simbola, i niko nema pravo da mu to pravo uskrati.

Srpska lista će nastaviti da se svim demokratskim i političkim sredstvima bori za zaštitu prava srpskog naroda te zahteva jasnu reakciju međunarodnih predstavnika na ovo flagrantno kršenje prava srpskog naroda - naveli su.