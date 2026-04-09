ER SRBIJA UVODI ŠEST NOVIH LETOVA OVE SEZONE: Prvi kreće 30. aprila ka ovoj destinaciji

NACIONALNA avio-kompanija Er Srbija ove letnje sezone saobraćaće na šest novih direktnih linija, a prva među ovim trasama koja se otvara 30. aprila biće između Beograda i Santorinija.

Među novim direktnim linijama Er Srbije iz Beograda su i Baku, sa letovima od 3. maja, za Toronto od 23. maja, Alikante od 1. juna, Brač od 20. juna i Sevilju od 30. septembra.

Sve nove linije saobraćaće dva puta nedeljno.

Prvi među polascima novih linija biće od Beograda do Santorinija a, prema podacima sa sajta Er Srbije, direktnim letom avionom Embraer 195 stizaće se za jedan sat i 50 minuta, dok je dosadašnjim letovima sa presedanjem u Atini stizalo za tri sata ili više.

Let iz Beograda ka ovom ostrvu prvi put direktno poleće 30. aprila u 12.15 časova a saobraćaće dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom.

Među novim destinacijama nacionalnog avioprevoznika trasa Beograd-Toronto predstavlja povratak linije koja je prestala sa saobraćajem 1992. godine, dok ka ostalih pet destinacija ni JAT ni Er Srbija ranije nisu direktno leteli.

Iz Er Srbije su ranije najavili da će tokom letnje sezone biti povećan broj letova i prema Atini, Briselu, Milanu, Madridu, Lisabonu, Pragu i Beču, dok će Istanbul, Malta, Firenca i Nica, kako je rečeno, dodatno obogatiti ponudu, a u regionu aviosaobraćaj će biti pojačan ka Puli, Solunu, Sofiji i Tivtu.

Sa Beogradskog aerodroma rečeno je da ove sezone osim pomenutih novih linija Er Srbije, po prvi put saobraćaju i linije prema Rigi, Nižnjem Novgorodu, Kelnu i Pizi.