"KRALJ CIGANA" SE VRAĆA! Tajson Fjuri protiv Rusa na stadionu u Londonu, ceo svet će ovog vikenda gledati spektakl

Britanski bokser Tajson Fjuri vratiće se u ring borbom protiv ruskog teškaša Arslanbeka Mahmudova u meču teške kategorije koji će biti održan u subotu 11. aprila na stadionu Totenhema u Londonu.

FOTO: Tanjug/(AP Photo/Frank Augstein, File

Fjuri, bivši dvostruki svetski šampion u teškoj kategoriji, ponovo je izašao iz penzije, kako je naveo, jer želi da nastavi da se bori i zarađuje u ringu.

Tridesetsedmogodišnji Britanac prethodno je završio karijeru nakon drugog poraza od Ukrajinca Oleksandra Usika krajem 2024. godine, što su ujedno i jedini porazi u njegovoj profesionalnoj karijeri, prenosi Asošiejted pres.



U slučaju pobede, Fjuri bi mogao da se približi dugo najavljivanom meču protiv sunarodnika Entonija Džošue, koji se već godinama pominje kao jedan od najvećih mogućih obračuna u teškoj kategoriji.



Aktuelni šampion Oleksandr Usik trenutno drži VBC, VBA i IBF pojaseve, dok bi u budućnosti mogao ponovo da se sastane sa Fjurijem u eventualnoj trilogiji. Njegov naredni meč zakazan je za maj, a protivnik će mu biti holandski kik-bokser Riko Verhoven.







Mahmudov, rođen u Rusiji, poznat je po snažnim nastupima u ringu, ali i po neobičnim treninzima, uključujući i snimak na kojem se rve sa medvedom. U profesionalnoj karijeri ostvario je 21 pobedu i dva poraza.



Borba između Fjurija i Mahmudova planirana je kao meč od 12 rundi i predstavljaće glavni događaj večeri, dok se u pratećem programu izdvaja duel između Konora Bena protiv Redžisa Progrea.



Početak događaja zakazan je za večernje časove po lokalnom vremenu, a prenos će biti dostupan putem platforme Netfliks.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

