"NISAM EPSTINOVA ŽRTVA" Melanija Tramp: Ne zameram im neznanje, ali lažne glasine moraju da prestanu

PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp istakla je danas, obraćajući se iz Velikog foajea Bele kuće, da lažne glasine koje je povezuju sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom moraju da prestanu.

Foto: Andrew Leyden/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Laži koje me povezuju sa osramoćenim Džefrijem Epstinom moraju da prestanu danas. Nisam Epstinova žrtva - kazala je Melanija Tramp i zatražila da Kongres sasluša preživele, prenosi Rojters.

Ona je navela da osobe koje lažu o njoj nemaju etičke standarde, poniznost ni poštovanje.

- Ne zameram im neznanje, već odbacujem njihove zlonamerne pokušaje da okaljaju moju reputaciju. Nikada nisam bila prijateljica sa Epstinom. Donald i ja smo s vremena na vreme bili pozivani na iste zabave kao i Epstin, jer je preklapanje društvenih krugova u Njujorku i Palm Biču uobičajeno - kazala je ona.

Melanija Tramp je navela da nikada nije bila ni u kakvom odnosu sa Epstinom ili njegovom saučesnicom Gislejn Meksvel.

- Moj odgovor na njen mejl ne može da se smatrati bilo čime više od obične korespondencije. Moj uljudan odgovor na njen mejl predstavlja samo trivijalnu napomenu - poručila je prva dama SAD.

Ona je naglasila da nije Epstinova žrtva.

- Epstin me nije upoznao sa Donaldom Trampom. Sa svojim suprugom sam se srela slučajno na zabavi u Njujorku 1998. godine. Ovaj prvi susret je dokumentovan u detalju u mojoj knjizi 'Melanija' - kazala je ona.

Prema njenim rečima, prvi put se susrela sa Epstinom 2000. godine na događaju kojem su oboje prisustvovali.

- U to vreme ga nisam poznavala i nisam imala saznanja o njegovim kriminalnim radnjama. Godinama se na društvenim mrežama šire lažne slike i izjave o Epstinu i meni. Budite oprezni u šta verujete. Te slike i priče su potpuno netačne - istakala je Melanija Tramp.

Ona je kazala da nije svedok bilo kojeg Epstinovog zločina.

- Moje ime se nikada nije pojavilo u sudskim dokumentima, izjavama žrtava, depozicijama ili FBI istragama u vezi sa slučajem Epstin. Nikada nisam imala saznanja o zloupotrebi žrtava. Nisam bila uključena ni u kakvoj ulozi. Nisam bila učesnik, nikada nisam bila u Epstajnovom avionu i nikada nisam posetila njegovo privatno ostrvo - istakla je prva dama SAD.

Ona je navela da nikada nije pravno optužena niti osuđena za bilo koji zločin u vezi sa Epstinom, trgovinom ljudima, zlostavljanjem maloletnika ili drugim odvratnim ponašanjem.

- Lažne uvrede na moj račun, koje dolaze od zlonamernih i politički motivisanih pojedinaca i subjekata koji žele da naruše moje ime radi finansijske ili političke koristi, moraju da prestanu. Moji advokati i ja uspešno se borimo protiv tih neutemeljenih laži i nastavićemo da čuvamo moju reputaciju bez oklevanja - naglasila je Melanija Tramp.

Kako je navela, do sada su pojedinci i kompanije, uključujući Daily Beast, Jamesa Carvila i HarperCollins UK, bili pravno obavezani da javno izvine i povuku svoje laži o njoj.

- Sada je vreme da Kongres deluje. Epstin nije bio sam. Nekoliko istaknutih muškaraca izvršnih pozicija podnelo je ostavke nakon što je ovaj slučaj postao politički široko poznat. Naravno, to ne znači krivicu, ali moramo da radimo otvoreno i transparentno kako bismo otkrili istinu - poručila je Melanija Tramp.

Ona je pozvala Kongres da ženama koje su bile žrtve Epstina omogući javno saslušanje fokusirano na preživele.

- Dajte tim žrtvama priliku da svedoče pod zakletvom pred Kongresom. Svaka žena treba da ima svoj dan da ispriča svoju priču javno, ako želi, a zatim da njeno svedočenje bude trajno zabeleženo u zapisniku Kongresa - istakla je prva dama SAD.

Džefri Epstin je bio finansijer i pedofil, koji je 2019. pronađen mrtav u svojoj ćeliji u Menhetnu, dok je bio suočen sa optužbama za seksualno zlostavljanje.

(Tanjug)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...