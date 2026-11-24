"UPOKOJI SE NA PRAZNIK SVETOG KRALJA STEFANA DEČANSKOG": Oglasila se Eparhija bačka povodom smrti mitropolita Irineja
ARHIEPISKOP novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je danas u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, saopštila je Eparhija bačka.
- Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću SPC da se 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje - navodi se u saopštenju eparhije.
Mitropolit Irinej je bio u teškom zdravstvenom stanju posle nedavnog operativnog zahvata.
Na čelu Eparhije bačke od 1990. godine, a prethodno je obavljao dužnost Episkopa moravičkog, vikara patrijarha srpskog Germana.
Po odlukama Svetog Arhijerejskog Sinoda i Sabora, vršio je i dužnost administratora Eparhije bačke tokom 1990. godine, Eparhije austrijsko-švajcarske od 2011. do 2014, Eparhije osečkopoljske i baranjske od 2017. do 2018, crkvenih jedinica u Austriji od 2023. do 2024. i Eparhije austrijske od 2024. godine do sada.
Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej rođen je 11. februara 1947. godine, u Stanišiću kod Sombora, u porodici Mihaila i Zorke Bulović, a na krštenju u hramu Prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Stanišiću, 16. februara 1947. godine, dobio je ime Mirko.
(Tanjug)
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