ARHIEPISKOP novosadski i mitropolit bački Irinej preminuo je danas u jutarnjim časovima na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, saopštila je Eparhija bačka.

Foto: D. Dozet

- Sa dubokom tugom u srcu i nadom na Vaskrsenje mrtvih i život večni, Eparhija bačka obaveštava verni narod i punoću SPC da se 24. novembra 2026. godine, na praznik svetog kralja Stefana Dečanskog, u jutarnjim časovima, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, upokojio u Gospodu Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop novosadski i Mitropolit bački Irinej. Večan ti spomen, dostojni blaženstva i nezaboravni oče i vladiko naš Irineje - navodi se u saopštenju eparhije.

Mitropolit Irinej je bio u teškom zdravstvenom stanju posle nedavnog operativnog zahvata.

Na čelu Eparhije bačke od 1990. godine, a prethodno je obavljao dužnost Episkopa moravičkog, vikara patrijarha srpskog Germana.

Po odlukama Svetog Arhijerejskog Sinoda i Sabora, vršio je i dužnost administratora Eparhije bačke tokom 1990. godine, Eparhije austrijsko-švajcarske od 2011. do 2014, Eparhije osečkopoljske i baranjske od 2017. do 2018, crkvenih jedinica u Austriji od 2023. do 2024. i Eparhije austrijske od 2024. godine do sada.

Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej rođen je 11. februara 1947. godine, u Stanišiću kod Sombora, u porodici Mihaila i Zorke Bulović, a na krštenju u hramu Prenosa moštiju svetog oca Nikolaja u Stanišiću, 16. februara 1947. godine, dobio je ime Mirko.

(Tanjug)