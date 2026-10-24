LUKI SREBRO IZ FIZIKE: Uspeh učenika Matematičke gimnazije na međunarodnom takmičenju

UČENIK Matematičke gimnazije Luka Smiljanić osvojio je srebrnu medalju i šesto mesto u preduniverzitetskoj kategoriji na međunarodnom onlajn takmičenju iz fizike Physics Cup 2026, na kojem je učestvovalo ukupno 2.165 takmičara iz 104 zemlje.

Foto: Matematička gimnazija

"Physics Cup" je međunarodno takmičenje namenjeno srednjoškolcima i studentima, koje od 2019. godine organizuje Tehnološki univerzitet u Talinu, u Estoniji. Takmičenje traje više meseci, tokom kojih učesnici rešavaju izuzetno zahtevne probleme iz fizike, čija težina često prevazilazi nivo zadataka na međunarodnim olimpijadama. Novi zadatak objavljuje se svakog meseca, a prilikom bodovanja vrednuju se tačnost rešenja i brzina njegovog dostavljanja.

Lukin izuzetan plasman u konkurenciji mladih fizičara iz celog sveta još jedna je potvrda njegovog znanja, talenta i posvećenosti fizici.