Društvo

LUKI SREBRO IZ FIZIKE: Uspeh učenika Matematičke gimnazije na međunarodnom takmičenju

Branka Borisavljević

24. 10. 2026. u 17:50

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UČENIK Matematičke gimnazije Luka Smiljanić osvojio je srebrnu medalju i šesto mesto u preduniverzitetskoj kategoriji na međunarodnom onlajn takmičenju iz fizike Physics Cup 2026, na kojem je učestvovalo ukupno 2.165 takmičara iz 104 zemlje.

ЛУКИ СРЕБРО ИЗ ФИЗИКЕ: Успех ученика Математичке гимназије на међународном такмичењу

Foto: Matematička gimnazija

"Physics Cup" je međunarodno takmičenje namenjeno srednjoškolcima i studentima, koje od 2019. godine organizuje Tehnološki univerzitet u Talinu, u Estoniji. Takmičenje traje više meseci, tokom kojih učesnici rešavaju izuzetno zahtevne probleme iz fizike, čija težina često prevazilazi nivo zadataka na međunarodnim olimpijadama. Novi zadatak objavljuje se svakog meseca, a prilikom bodovanja vrednuju se tačnost rešenja i brzina njegovog dostavljanja.

Lukin izuzetan plasman u konkurenciji mladih fizičara iz celog sveta još jedna je potvrda njegovog znanja, talenta i posvećenosti fizici.

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