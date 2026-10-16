"VEČERNJE NOVOSTI" DANAS SLAVE 73. ROĐENDAN: Služimo narodu i istini, od prve do poslednje strane
OD A do Š. Ni slovo manje, ni slovo više. Dovoljno jasno i sasvim glasno.
Nedvsomisleno, na ćirilici, našem pismu, našem jeziku, kao što nam je Vuk Karadžić, u amanet ostavio. Pišemo, onako kako govorimo, za dobro svog naroda koji u svakom kutku planete čita - baš kako je i napisano.
Odgovorno zbog slavne istorije i svetle tradicije - i naroda i "Večernjih novosti". Vredno, dok na stranicama našeg lista slavimo uspehe, znanje, umeće... još od 1953. godine kada je predveče svetlost dana ugledao naš prvi broj, tada na osam strana. Sve ostalo je istorija i tradicija.
Oštrim perim, ali odmerenim, poštujući jedino merodavno - istini kojoj služimo. Bez dlake na jeziku ukazujemo, pitamo, analiziramo, odgovaramo, za dobro svih - i mladih i starih, za dobro armije naših čitalaca. Služimo, pune 73 godine. Služimo narodu i istini, od prve do poslednje strane.
A, zarad istine, neka ostane i danas, u rođendanskom broju "Večernjih novosti" još jednom zapisano, štampali smo više od 5,5 milijardi primeraka - u dobru i zlu i kada smo slavili i kada smo tugovali. I pod bombama, u najtežim vremenima, dok su naš narod proterivali sa rodne grude, dok su im kidali veze, a mi ih ponovo spajali na stranicma "Novosti".
Trajemo, na ponos svih nas, trajemo i dok nam "prete" Veštačka inteligencija i druge novotarije. Trajemo, čuvajući naš identitet. Trajemo zbog odgovornosti prema običnim, "malim" ljudima, zbog znanja koje nam je potrebno za budućnost i očuvanja onog nasvetlijeg što imamo - naroda i zemlje. Istrajni, takvi smo bili... I ostali.
Poštujući profesionalne standarde, u korak sa novim vremenom, uz štampano izdanje, više od pet portala i sajtova, video produkciju, moderan studio, digitalnu platformu...ostaćemo više od novina - ostaćemo glas koji se poštuje, čuvajući istinu!
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
Doncafé. Baš za tebe.
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