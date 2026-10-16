RHMZ UPOZORAVA NA OPASNU POJAVU NAREDNA 2 SATA: Vremenska prognoza za petak, očekuje nas i kiša
VREME će tokom dana na severu i zapadu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim predelima pretežno oblačno, malo hladnije, mestimično sa slabom kišom.
U naredna dva sata po kotlinama i duž rečnih tokova jugozapadne, južne i istočne Srbije ponegde sa maglom koja će smanjivati vidljivost na manje od 500m.
Vetar slab i umeren, na istoku i jugu povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 11 do 17 °S.
VREME NAREDNIH DANA
Narednih dana ujutru hladno, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo.
Slaba kiša moguća je ponegde u subotu kao i početkom naredne sedmice i to uglavnom na jugu i istoku zemlje.
Dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, od 14 do 19 °S.
BONUS VIDEO: Studenti iz RS: Drina je kičma a ne granica Srpskog naroda
Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.
Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️
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