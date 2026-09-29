IN MEMORIAM - NEBOJŠA RADOŠEVIĆ

SA VELIKOM tugom opraštamo se od našeg kolege i prijatelja Nebojše Radoševića, dugogodišnjeg novinara koji je tokom bogate karijere ostavio trag u brojnim redakcijama srpskog novinarstva, saopštili su iz Studija B.

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Poslednjih pet godina bio je deo Studija B.

Bio je mnogo više od kolege. Bio je novinar starog kova – iskusan, posvećen, pouzdan i uvek spreman da svoje ogromno profesionalno iskustvo podeli sa mlađim kolegama.

Prošao je mnogo toga što jedan novinar može da doživi. Izveštavao je sa najtežih terena, gledao istoriju iz neposredne blizine i ostao odan profesiji kojoj je posvetio život.

Nama u Studiju B ostaće prazno mesto u redakciji, ali i mnogo uspomena na čoveka sa kojim smo poslednjih pet godina delili svakodnevicu, emisije, vesti, razgovore, brige i radosti.

Neke kolege odu iz redakcije, ali iz nje nikada zaista ne odu.

Nebojša će ostati deo Studija B.

Hvala ti za sve godine novinarstva.

Hvala ti za poslednjih pet godina koje si proveo sa nama.

Počivaj u miru, dragi Nebojša.

Porodici, prijateljima i kolegama Nebojše Radoševića, Studio B upućuje najdublje saučešće.