Društvo

Presuda

В.Н.

28. 09. 2026. u 16:40

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U IME NARODA

Пресуда

Foto: Novosti

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Milica Milosaljević Galović, sudija pojedinac, u parnici tužioca Željka Veljkovića iz Beograda, koga zastupa Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih Novinsko-izdavačkog društva Kompanije Novosti A.D. Beograd, izdavača elektronskog medija novosti.rs i Andrijane Nešić iz Beograda, odgovornog urednika elektronskog medija novosti.rs, čiji je zajednički punomoćnik Mirko Mrkić iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 80.000 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave, zaključene dana 24.06.2026. godine, doneo je

PRESUDU

USVAJA SE tužbeni zahtev Željka Veljkovića iz Beogada, pa se OBAVEZUJU tuženi Novinsko-izdavačko društvo Kompanija Novosti A.D. Beograd, izdavač elektronskog medija novosti.rs i tužena Andrijana Nešić iz Beograda, odgovorni urednik elektronskog medija novosti.rs da tužiocu solidarno isplate iznos od 80.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja teksta dana 11.07.2025. godine pod naslovom "BLOKADERSKI NOVINAR ŽELjKO VELjKOVIĆ PORUČIO: Samo Srbi su genocidni - Mladiću se ni grob ne sme znati (FOTO)", a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 24.06.2026. godine, kao dana presuđenja, do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja.

OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić, odgovorni urednik elektronskog medija novosti.rs, da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u elektronskom mediju novosti.rs, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije nadednog dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 66.100 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana nastupanja uslova izvršnosti odluke, pa do isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. 

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