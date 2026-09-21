Društvo

SPREMITE DŽEMPERE I TOPLE NAPITKE: Evo kada tačno počinje jesen 2026. godine i šta nam donosi

Ana Đokić

21. 09. 2026. u 14:37

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ASTRONOMSKA jesen nam stiže u sredu, 23. septembra, tačno u 02.05 časova ujutru.

СПРЕМИТЕ ЏЕМПЕРЕ И ТОПЛЕ НАПИТКЕ: Ево када тачно почиње јесен 2026. године и шта нам доноси

Foto: Unsplash/ries_bosch

Trajeće sve do decembra, a obeležava je jesenja ravnodnevica - trenutak kada Sunce prelazi preko Ekvatora, čime leto na severnoj Zemljinoj polulopti predaje štafetu novom godišnjem dobu.

Šta nam donosi jesen?

Sa dolaskom jeseni dani postaju sve kraći, a noći sve duže, što će se nastaviti sve do kraja decembra i zimske kratkodnevice.

Pored prepoznatljivih jesenjih boja u prirodi — žutih, narandžastih i crvenih tonova - ovo doba donosi i postepeni pad temperature, pre svega u toku jutra i večeri.

Za većinu građana 23. septembar označava i konačni povratak svakodnevnoj rutini posle letnjih odmora, kao i početak priprema za grejnu sezonu i hladnije dane.

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