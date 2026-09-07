Društvo

OPTUŽNICA JE PALA U VODU! "Živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda"

Novosti online

07. 09. 2026. u 23:47

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GENERAL Ratko Mladić sahranjen je danas u Beogradu, a više od 150.000 Srba došlo je da isprati svog komandanta.

ОПТУЖНИЦА ЈЕ ПАЛА У ВОДУ! Живећу док има нашег племена и нашег народа

Foto: Novosti

Mladić u Hagu nije imao zadrške i govorio je uvek šta misli.

„Da li je u pravu prethodno veće koje je mene osudilo na doživotnu robiju? Nisu u pravu. Zašto? Oni su u sukobu interesa, branili su ne istinu, nego Holandiju i holandski bataljon“, rekao je Mladić, aludirajući na Srebrenicu, na kraju dvodnevne raspravo o žalbi koju je uložio na prvostepenu presudu.

Foto: Фото: Новости

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Mladić je glasno govorio da „ne brani sebe“, nego „narod srpski koji je na vetrometini velikoj“.

„Ja sam čovek koji se ceo život profesionalni vojnik. Čestito sam radio i u miru i u ratu, u skladu sa zakonima moje države koju je razorio NATO“, kazao je Mladić.

General Mladić je tužioce optužio da su „dva dana obasipali užasnim, zmijskim, đavolskim rečima“.

„To nisam ja, što ste vi o meni rekli. Ili je tužiteljka pojela zmiju ili NATO optužnicu. Ne vredi vam gospođo da perete to čedo NATO“, kazao je Mladić, nazivajući i sud „čedom NATO“.

Mladić je naglasio da, uprkos dogovoru, međunarodne snage nisu 1993. demilitarizovale pet zaštićenih zona UN – Srebrenicu, Sarajevo, Goražde, Žepu i Bihać.

„U Sarajevu je ceo rat, i posle 1993, bio prvi korpus Armije BiH. Jel’ on razoružan. Nije. Zašto? Ko je kriv? Ratko Mladić? Ili generali (Unprofora) Morijon, Kot, Žanvije, Smit, Rouz…“, zapitao je Mladić.

On je rekao da „nije svetac, nego običan čovek“.

„Mene je sudbina dovela da branim svoju državu SFRJ, koju ste vi zapadni silnici razbili, uz pomoć Vatikana i one mafije iz Nemačke“, rekao je Mladić.

Povišenim glasom, naglasio je da „nije rat počeo Ratko Mladić, nije on napravio plan napada na Jugoslaviju“.

„Čuće narod šta Ratko govori, živ sam i zdrav i živeću dok ima našeg plemena i našeg naroda. A ova optužnica je pala u vodu“, zaključio je Mladić.

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07. 09. 2026. u 07:43 >> 15:08

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