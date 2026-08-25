PROGNOZA UPOZORAVA NA VELIKI PREOKRET: Posle paklene vrućine stiže nevreme i hladni front

REGION je danas pod uticajem frontalnog poremećaja koji donosi promenljivo vreme, kišu i grmljavinske pljuskove, a ponegde su moguće i lokalne vremenske nepogode praćene gradom, upozorava meteorolog Marko Čubrilo.

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Posle kratkotrajnog smirivanja vremena, već od četvrtka sledi novi jak topao talas. Vrhunac vrućine očekuje se do subote, kada bi hladni front mogao da donese naglo osveženje, jak vetar i nove lokalne nepogode.

Danas velika temperaturna razlika, pljuskovi i moguć grad

Kako navodi Čubrilo, danas će biti promenljivo oblačno, a ponegde se očekuju kiša i grmljavinski pljuskovi.

Lokalno postoji mogućnost vremenskih nepogoda i pojave grada, dok će se vetar okretati na severozapadni. U zoni pljuskova može kratkotrajno biti i veoma jak.

Temperature će se znatno razlikovati u pojedinim delovima regiona, pa će se dnevni maksimum kretati od oko 22 stepena na zapadu do čak 37 stepeni na istoku i jugu.

Jugoistočni i istočni delovi regiona uglavnom bi trebalo da ostanu suvi.

Sutra stabilnije, ali nešto svežije

U sredu se očekuje stabilnije vreme, uz manji pad temperature.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a maksimalna temperatura kretaće se od oko 25 stepeni na severozapadu do 34 stepena na jugoistoku regiona.

Ponegde na jugoistoku i dalje su mogući lokalni pljuskovi.

Foto: N. Živanović

Od četvrtka novi talas vrućine

Od četvrtka do subote sledi novi jak topao talas, ali Čubrilo ističe da još nije sasvim izvesno koliko će vrućina biti intenzivna.

Različiti meteorološki modeli za sada daju različite prognoze. GFS model predviđa najekstremniji scenario, sa maksimalnim temperaturama koje bi lokalno mogle dostići i 43 stepena Celzijusa.

S druge strane, jutarnji proračun ECMVF modela ublažio je prognozu vrućine i uglavnom predviđa maksimalne temperature do oko 36 stepeni.

U svakom slučaju, očekuje se veoma toplo vreme, uz i vrlo tople noći.

Hladni front u subotu donosi osveženje i novu opasnost od nepogoda

Promena vremena najverovatnije sledi u subotu, kada bi preko regiona trebalo da se premešta hladni front.

Uz lokalne nestabilnosti očekuje se osveženje, jak severozapadni vetar, ali i nova opasnost od lokalnih vremenskih nepogoda.

Drugog dana vikenda temperature bi mogle osetno da padnu, pa bi se maksimumi kretali od 24 do 30 stepeni.

Početak septembra bez velikih vrućina, ali nova promena oko 3. septembra

Početak septembra, prema trenutnim prognozama, trebalo bi da bude umereno topao, ali bez ekstremnih vrućina.

Maksimalne temperature najčešće bi se kretale od 26 do 33 stepena, dok bi kiše i lokalni pljuskovi bili retki.

Čubrilo navodi da se oko 3. septembra nazire jače pogoršanje vremena i osetnije osveženje.

Ukratko, posle današnjih pljuskova, lokalnih nepogoda i mogućeg grada sledi kratkotrajna stabilizacija, a zatim novi talas vrućine. Najveća promena očekuje se tokom subote, kada bi hladni front mogao da donese naglo osveženje i nove olujne procese.

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