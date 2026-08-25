OSVEŽENJE SVE BLIŽE, stižu PLJUSKOVI i GRMLJAVINA! Evo kada sledi PREOKRET grmljavinske oluje su već tu
VREO dan u Srbiji. Širom zemlje bilo je sunčano. Sredinom dana naoblačenje sa zapada Srbije širi se ovog popodneva prema severnim i centralnim predelima, dok je na jugu i istoku i dalje vedro i vrelo.
Trenutne temperature kreću se od 31 na severozapadu Srbije do 37 stepeni na jugoistoku Srbije, dok je u prethodnim satima ona dostizala i 38 stepeni.
Naše područje danas je najtopliji deo Evrope, dok se sa zapada približava hladni front, koji je već zapadu našeg regiona doneo osveženje i pad temperature vazduha.
U ovom času grmljavinski procesi sa pljuskovima i olujama premeštaju se preko Jadrana i zapada našeg regiona.
Ovaj sistem sve je bliži i Srbiji.
Ovaj sistem deo je hladnog fronta koji se premešta prema istoku.
Pred sam kraj dana i tokom večeri sa zapada se očekuje jače naoblačenje, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove.
Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
Ipak, u većini predela ne očekuju se snažne oluje i nepogode, već će one biti lokalnog i kratkotrajnog karaktera.
Nažalost, biće lokacija gde se padavine i ne očekuju, naročito na jugu i jugoistoku Srbije.
Dakle, u pitanju su letnje, pljuskovite padavine, a situacija se može menjati na jako malom rastojanju.
Zajedno sa oblacima i padavinama, u sklopu hladnog fronta očekuje se i prodor svežije vazdušne mase iz oblasti Alpa i Panonske nizije.
U sredu će biti suvo i malougodnije, uz pojačan severozapadjni vetar.
Maksimalna temperatura biće od 30 do 34°C, u Beogradu do 32.
Inače, zbog očekivanih pljuskova sa grmljavinom i mogućih nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima. Kako se i dalje očekuju visoke temperature, treba biti oprezan, a zbog visokoh vrednosti UV zračenja, ne treba se izlagati suncu bez adekvatne zaštite.
Još jednom apleujemo da se ne pali vatra na otvorenom, zbog veoma velike opasnosti od šumskih požara i požara na otvorenom i da se ne bacaju opušci van predviđenih mesta za to.
(Telegraf.rs/Đorđe Đurić)
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