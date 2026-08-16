Društvo

JEZIVI ZLOČIN TERORISKA OVK Simić: Danas se navršava godišnjica jednog od najtežih zločina nad Srbima na KiM

В.Н.

16. 08. 2026. u 16:38

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Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić podsetio je da se danas navršava godišnjica ubistva dvojice Srba u Klokotu na Kosovu i Metohiji.

ЈЕЗИВИ ЗЛОЧИН ТЕРОРИСКА ОВК Симић: Данас се навршава годишњица једног од најтежих злочина над Србима на КиМ

FOTO: Novosti

"Danas se navršava jedna tužna godišnjica jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji nakon okončanja oružanih sukoba", navodi se u objavi koju je Simić podelio na svom Instragram profilu.

Na današnji dan 1999. godine u Klokotu stradalo je dvoje Srba - Tihomir Radić i Silvana Spasić.

Oni su nastradali u večernjim satima u minobacačkom napadu na selo Klokot koji su sproveli teroristi OVK.
 

(Tanjug)

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