JEZIVI ZLOČIN TERORISKA OVK Simić: Danas se navršava godišnjica jednog od najtežih zločina nad Srbima na KiM
Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić podsetio je da se danas navršava godišnjica ubistva dvojice Srba u Klokotu na Kosovu i Metohiji.
"Danas se navršava jedna tužna godišnjica jednog od najtežih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji nakon okončanja oružanih sukoba", navodi se u objavi koju je Simić podelio na svom Instragram profilu.
Na današnji dan 1999. godine u Klokotu stradalo je dvoje Srba - Tihomir Radić i Silvana Spasić.
Oni su nastradali u večernjim satima u minobacačkom napadu na selo Klokot koji su sproveli teroristi OVK.
(Tanjug)
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