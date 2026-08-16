NEVREME KREĆE KA SRBIJI: Ovi krajevi su prvi na udaru
HLADNI front stići će prvo do severozapadnih, a tokom dana i do ostalih delova Srbije.
Pred nama su dva vrela dana. Maksimalna temperatura biće iznad 35 stepeni, u ponedeljak i do 37 stepeni.
U ponedeljak kasnije posle podne na severu i zapadu Srbije ponegde se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
U noći ka ponedeljkku i u utorak ujutro sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Hladni front
Očekuje se osveženje, uz jak severozapadni vetar.
Pogoršanje će biti prolaznog karaktera.
Hladni front stići će prvo do severozapadnih, a tokom dana i do ostalih delova Srbije.
U mnogim predelima padavine mogu izostati ili čak može biti suvih oluja sa gromovima, koji bi doprineli opasnosti od nastanka ii širenju požara.
Obilni pljuskovi
Tek na pojedinim lokacijama očekuju se kratkotrajne jače grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima, pri čemu bi u kratkom vremenskom intervalu palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
U utorak će temperature biti niže i za 7 do 10 stepeni u odnosu na ponedeljak i biće od 25 do 30 stepeni.
Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Od srede sledi stabilizacija vremena i povratak vrelih letnjih temperatura.
(Kurir)
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