Datum koji svi čekamo: Poznato kada košava odlazi u zaborav, prognoza za kraj nedelje će vas iznenaditi
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se najnovijom meteorološkom najavom i doneo važne informacije o vremenskim prilikama u Srbiji, uključujući i ono što mnoge najviše zanima – kada slabi košava.
Prema prognozi, do kraja dana biće promenljivo oblačno i vetrovito, uz povremenu slabu kišu ili kratkotrajne pljuskove, uglavnom u severnim i centralnim krajevima zemlje. U košavskom području duva umeren do jak vetar, dok se na jugu Banata očekuju i udari olujne jačine.
Ipak, dobra vest je da se već večeras i tokom noći očekuje postepeno slabljenje vetra, što znači da će se košava konačno smiriti.
Kakvo nas vreme čeka sutra?
Sutra će biti promenljivo oblačno, ali uz sunčane intervale. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom mogući su uglavnom u zapadnim, jugozapadnim i južnim delovima Srbije.
Vetar će biti slab do umeren, dok će u pojedinim delovima istoka i Podunavlja ujutru i pre podne i dalje biti pojačan.
Jutarnje temperature kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će dnevne dostići prijatnih 18 do 23 stepena.
Prognoza do kraja sedmice
Do kraja nedelje očekuje se promenljivo i umereno toplo vreme. Temperature će se u većini dana kretati između 18 i 23 stepena.
Padavine će biti kratkotrajne i lokalnog karaktera, najčešće u vidu pljuskova, sa većom verovatnoćom sredinom dana i posle podne, posebno u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije.
Košava koja je prethodnih dana pravila probleme uskoro slabi, a pred nama je period stabilnijeg i toplijeg vremena, uz povremene kratkotrajne padavine.
