ČEKAMO LETO KO ROBIJAŠ DAN SLOBODE: Vreme danas ponovo promenljivo - biće pljuskova

VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren do jak, dok su na jugu Banata i u donjem Podunavlju mogući udari olujne jačine.

Uveče slabljenje vetra.

Jutarnja temperatura od 5 do 13 stepeni, najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni.

Vreme u Beogradu

Umereno oblačno i vetrovito, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Vetar umeren, povremeno i jak jugoistočni, a uveče u slabljenju.

Najniža temperatura oko 12, a najviša oko 19 stepeni.

Vreme narednih dana

Promenljivo oblačno i umereno toplo vreme sa sunčanim intervalima, uz maksimalne temperature od 18 do 23 stepena.

Lokalni pljuskovi češći sredinom dana i posle podne u zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje.

