Društvo

Rešavaju realne probleme: Poljoprivredni fakultet u Beogradu organizuje inovacioni kamp

Branka Borisavljević

15. 04. 2026. u 15:25

POLjOPRIVREDNI fakultet Univerziteta u Beogradu 2. i 3. jula organizuje inovacioni kamp "Mlekologija" na svom oglednom dobru - Radmilovac.

Решавају реалне проблеме: Пољопривредни факултет у Београду организује иновациони камп

Reč je o dvodnevnom inovacionom događaju u okviru kog studenti rade u multidisciplinarnim timovima na rešavanju realnih izazova koje definiše industrija mleka.

Tokom programa, učesnici razvijaju ideje uz mentorsku podršku stručnjaka iz industrije i akademske zajednice, a svoja rešenja predstavljaju pred predstavnicima kompanija, uz mogućnost osvajanja novčanih nagrada i daljeg razvoja inovacija. Kampu prethodi pripremna faza koja obuhvata uvodni sastanak(15. maj), seriju radionica i razvoj ideja (22. maj - 12. jun), kao i završno usmeravanje timova (29. jun).

Poziv je otvoren za studente svih fakulteta koji žele da primene svoja znanja u rešavanju konkretnih problema iz prakse, a po završetku prijavnog procesa biće odabrano 32 učesnika raspoređenih u 8 timova. Učešće na kampu je besplatno.

