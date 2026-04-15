Genijalci idu u NJu Delhi da osvoje medalje: Gimnazijalci iz Beograda i Kikinde učestvuju na svetskoj smotri istraživačkih radova

NAJTALENTOVANIJI srednjoškolci iz više od 50 zemalja sa svih kontinenata okupiće se, od 19. do 23. aprila u Nju Delhiju, gde će predstaviti svoja istraživanja, ideje i snove. Rame uz rame sa vršnjacima iz naučno najrazvijenijih država, staće i četvoro iz Srbije - mladi, posvećeni i radoznali, kakvi se retko sreću, ali pomeraju granice mogućeg.

Svi oni su polaznici Centra za talente "Nikola Tesla", mesta gde se znatiželja pretvara u znanje, a znanje u konkretna rešenja za svet oko nas. Njihovi dosadašnji uspesi već su skrenuli pažnju stručne javnosti, ali ovo takmičenje predstavlja novu, veliku stepenicu, susret sa najjačom međunarodnom konkurencijom.

Učenica trećeg razreda prirodno-matematčkog smera Gimnazije u Kikindi Helena Grujić odlučila je da fiziku ne posmatra samo kao teoriju, već kao alat za rešavanje problema iz svakodnevnog života. Inspiraciju je pronašla u svom gradu, koji je nedovoljno osvetljen.

- Baveći se projektovanjem Frenelovih sočiva, pokušala sam da pronađem način da se ulice bolje osvetle, ali uz manju potrošnju energije - otkriva nam Helena. - Ideja je bila jednostavna, uštedeti energiju i novac, a sredstva preusmeriti tamo gde su potrebnija. Svoj rad razvijala sam na Institutu za fiziku. Ovo mi je prvi međunarodni nastup, tako da postoji malo treme, ali se radujem što ću imati priliku da svoje znanje odmeri sa najboljima na svetu.

U daleku Indiju će krenuti i tri učenika Pete beogradske gimnazije. Nikola Jović, đak drugog razreda specijalizovanog odeljenja za biologiju i hemiju, bavio se temom koja ima direktan značaj za zdravlje ljudi. Istraživao je antibakterijsku aktivnost homeopatskog preparata na takozvane "eskejp" patogene - bakterije koje su posebno opasne jer lako razvijaju otpornost na antibiotike.

- Radio sam na Biološkom fakultetu, a prvi rezultati su ohrabrujući - priča Nikola. - Pokazalo se da su upravo najotpornije, gram-negativne bakterije reagovale bolje nego što se očekivalo. U svetu u kojem otpornost na antibiotike postaje jedan od najvećih izazova moderne medicine, ovakva istraživanja nose posebnu težinu.

Više od 300 nagrada OD 2012. godine, kada su polaznici centra za talente "Nikola Tesla" počeli da se takmiče, više od njih 300 učestvovalo je na svetskim i evropskim olimpijadama i prvenstvima iz matematike, fizike, hemije, biologije, geografije... i osvojili isto toliko medalja. Samo u ovoj godini, 71 polaznik će učestvovati na međunarodnim takmičenjima, ne računajući STEMKO olimpijadu. - Najveće interesovanje dece je za oblasti informatike, matematike, biologije, geografije, hemije, mada ima i onih kojima više leže društvene nauke - istorija, geografija i psihologija - navodi Nikola Srzentić, direktor Centra. - Kod nas dolaze deca koja hoće da nauče više od onoga što im se nudi u školi. Mi ih učimo da razmišljaju i da povezuju činjenice. Na početku školske godine im kažem da su za uspeh potrebne tri stvari - upornost, upornost i upornost.

Pažnju i ove godine privlači Tara Koldžić, učenica trećeg razreda od koje se, s pravom, mnogo očekuje. Ove godine se bavila problemom neuroblastoma. Lane je već zadivila profesore svetskih univerziteta jer je prva u svetu, koristila ultrazvuk indukovan hladnim geliranjem za dobijanje nanočestica.

- Dug je put, posebno za prirodne nauke gde se rade eksperimenti jer je neophodna laboratorija, ponavljanje mnogo puta, veliki broj faza koje traju i po nekoliko dana - objašnjava Tara. - Na takmičenju se rad predstavlja u dve kategorije poster i pauer point prezentaciji. Poster je mnogo teži. Za tri do pet minuta treba objasniti suštinu rada kako bi žiri u kojem je, recimo, informatčar razumeo. Boduje se značaj i težina rada, odnosno da to itraživanje ima svrhu i praktičnu primenu, predstavljanje, obrazloženje prilikom odgovora na pitanja, entuzijazam za rad, estetika.

Svoje istraživanje predstaviće i Natalija Arsić, učenica drugog razreda Pete beogradske gimnazije, koja se bavila uticajem veštačkih đubriva na rast populacije alge Tetradesmus obligus u kontrolisanim uslovima. Njena tema, iako naizgled usko stručna, dotiče se globalnih pitanja ekologije i održive poljoprivrede.

Iza svakog od ovih mladih ljudi stoji sistematičan rad i podrška mentora. Kako objašnjava Mateja Opačić, njihov mentor, ključ uspeha nije samo talenat, već i organizovan pristup, od ranog prepoznavanja darovitih učenika, preko rada u laboratorijama i na fakultetima, do selekcije najboljih radova kroz više nivoa takmičenja. Taj proces traje tokom cele godine i zahteva posvećenost, ali upravo zahvaljujući njemu naši učenici uspevaju da pariraju zemljama sa dugom tradicijom i razvijenim sistemima pripreme.

Oni tamo ne odlaze samo kao takmičari, već kao ambasadori znanja, radoznalosti i vere da se svet može menjati - idejom, radom i upornošću. I možda je upravo to njihova najveća pobeda, bez obzira na medalje koje će doneti kući.