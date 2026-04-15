Britanski mediji: SAD i Iran nastavljaju pregovore u Pakistanu naredne nedelje

SJEDINjENE Američke Države i Iran verovatno će naredne nedelje nastaviti pregovore o okončanju sukoba, a novi sastanak mogao bi da bude održan u Pakistanu, saznaje danas Skaj Njuz pozivajući se na izvore.

Tanjug/AP

Kako se navodi, nova runda razgovora biće održana u Islamabadu, nakon prethodnog sastanka održanog u pakistanskoj prestonici prošle nedelje.

Slične informacije objavio je i Volstrit džurnal, koji navodi da su Vašington i Teheran načelno postigli saglasnost o nastavku pregovora, ali da tačan datum i mesto održavanja još nisu utvrđeni.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije za Njujork post da bi "nešto moglo da se dogodi u naredna dva dana", odgovarajući na pitanje o mogućim novim razgovorima sa Iranom.

U sukobu SAD i Izraela sa Iranom, koji je počeo 28. februara, nakon što u pregovorima o iranskom nuklearnom programu nije postignut sporazum, 8. aprila je postignut dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre, koji je omogućilo posredovanje Pakistana u pregovorima u Islamabadu.

U Islamabadu su 11. aprila održani pregovori između delegacije SAD, koju je predvodio američki potpredsednik Džej Di Vens, i delegacije Irana, koju je predvodio predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, a na kojima nije postignut sporazum o trajnom miru.

