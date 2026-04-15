Politika

Đilas poručuje: Srđan Milivojević je lažov! (VIDEO)

В.Н.

15. 04. 2026. u 17:19

DRAGAN Đilas demantovao je izjavu Srđana Milivojevića, iznetu u jutrašnjoj emisiji na blokaderskoj N1 televiziji.

Ђилас поручује: Срђан Миливојевић је лажов! (ВИДЕО)

Foto: Koca Sulejmanovic / Alamy / Profimedia

- U Boru DSS nije prešao cenzus, to se desilo Stranci slobode i pravde u Smederevskoj palanci - rekao je Milivojević.

Đilas ga je nazvao lažovom, pa rekao da njegova stranka nije ni učestvovala na izborima.

- Gospodin Milivojević je izneo neistinu. Stranka slobode i pravde nije učestvovala na izborima u Smederevskoj palanci, pa samim tim nije mogla ni da pređe cenzus, ni da ostane ispod cenzusa. Čim je došlo do neslaganja među predstavnicima više organizacija, koje je trebalo zajedno da čine listu, doneli smo odluku da ne učestvujemo na izborima. I to sam javno saopštio nekoliko puta, pozivajući građane Smederevske palanke da glasaju za jednu od tri dokazano opozicionalne liste koji su se pojavili na izborima - navodi Đilas.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima