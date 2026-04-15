Đilas poručuje: Srđan Milivojević je lažov! (VIDEO)

DRAGAN Đilas demantovao je izjavu Srđana Milivojevića, iznetu u jutrašnjoj emisiji na blokaderskoj N1 televiziji.

Foto: Koca Sulejmanovic / Alamy / Profimedia

- U Boru DSS nije prešao cenzus, to se desilo Stranci slobode i pravde u Smederevskoj palanci - rekao je Milivojević.

Đilas ga je nazvao lažovom, pa rekao da njegova stranka nije ni učestvovala na izborima.

- Gospodin Milivojević je izneo neistinu. Stranka slobode i pravde nije učestvovala na izborima u Smederevskoj palanci, pa samim tim nije mogla ni da pređe cenzus, ni da ostane ispod cenzusa. Čim je došlo do neslaganja među predstavnicima više organizacija, koje je trebalo zajedno da čine listu, doneli smo odluku da ne učestvujemo na izborima. I to sam javno saopštio nekoliko puta, pozivajući građane Smederevske palanke da glasaju za jednu od tri dokazano opozicionalne liste koji su se pojavili na izborima - navodi Đilas.