Muke za Spaletija i Juventus: Nakon povrede Dušana Vlahovića stigle nove loše vesti

Filip Milošević

15. 04. 2026. u 16:55

Fudbaler Juventusa Arkadijuš Milik odsustvovaće neodređeno vreme van terena zbog povrede butnog mišića, saopštio je danas torinski klub.

Муке за Спалетија и Јувентус: Након повреде Душана Влаховића стигле нове лоше вести

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Milik (32) se povredio na jučerašnjem treningu Juventusa. U saopštenju torinskog kluba se navodi da je posle današnjih lekarskih pregleda utvrđeno da je poljski fudbaler povredio butni mišić desne noge i da će biti ponovo pregledan za 10 dana.

Italijanski mediji navode da će Milik zbog povrede odsustvovati najmanje pet nedelja van terena. On je ove sezone zbog problema sa povredama odigrao samo dva meča za torinski klub.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

