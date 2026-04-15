Muke za Spaletija i Juventus: Nakon povrede Dušana Vlahovića stigle nove loše vesti
Fudbaler Juventusa Arkadijuš Milik odsustvovaće neodređeno vreme van terena zbog povrede butnog mišića, saopštio je danas torinski klub.
Milik (32) se povredio na jučerašnjem treningu Juventusa. U saopštenju torinskog kluba se navodi da je posle današnjih lekarskih pregleda utvrđeno da je poljski fudbaler povredio butni mišić desne noge i da će biti ponovo pregledan za 10 dana.
Italijanski mediji navode da će Milik zbog povrede odsustvovati najmanje pet nedelja van terena. On je ove sezone zbog problema sa povredama odigrao samo dva meča za torinski klub.
