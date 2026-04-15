Srbija - Hrvatska u poslednjoj borbi za plasman na Mundijal?! Ne da je moguće, nego sutra pada odluka!
Najnovije vesti iz fudbala tiču se i Srbije i Hrvatske.
Žreb za Evropsko omladinsko prvenstvo u fudbalu (U19) biće održan sutra od 13 časova na Univerzitetu Reksam u Velsu, objavio je FSS.
Pored Srbije, plasman na šampionat Evrope obezbedile su selekcije Hrvatske, Danske, Nemačke, Italije, Španije, Ukrajine, kao i domaćin turnira Vels.
Selekcije će biti podeljene u dve grupe od po četiri reprezentacije - grupe A i B, što znači da bi i Hrvati mogli da budu rival našim "orlićima".
Vels će biti u grupi A, na poziciji A1. Preostalih sedam selekcija biće izvlačene jedna za drugom, redosledom: B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Na žrebu neće biti povlašćenih timova.
Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni turnir za FIFA U-20 Svetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.
Plasman na šampionat planete obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.
U ime FSS, odnosno delegacije omladinske reprezentacije, žrebu će prisustvovati selektor Gordan Petrić i tim menadžer Pavle Simić.
Evropsko prvenstvo u Velsu biće održano od 28. juna do 11. jula u četiri grada: Bangor (Bangor gradski stadion), Kerarfon (Oval), Denbi (Central park) i Reksam (Rejskros graund).
