Srbija - Hrvatska u poslednjoj borbi za plasman na Mundijal?! Ne da je moguće, nego sutra pada odluka!

15. 04. 2026. u 16:45

Najnovije vesti iz fudbala tiču se i Srbije i Hrvatske.

Žreb za Evropsko omladinsko prvenstvo u fudbalu (U19) biće održan sutra od 13 časova na Univerzitetu Reksam u Velsu, objavio je FSS.

Pored Srbije, plasman na šampionat Evrope obezbedile su selekcije Hrvatske, Danske, Nemačke, Italije, Španije, Ukrajine, kao i domaćin turnira Vels.

Selekcije će biti podeljene u dve grupe od po četiri reprezentacije - grupe A i B, što znači da bi i Hrvati mogli da budu rival našim "orlićima".


Vels će biti u grupi A, na poziciji A1. Preostalih sedam selekcija biće izvlačene jedna za drugom, redosledom: B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Na žrebu neće biti povlašćenih timova.

Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni turnir za FIFA U-20 Svetsko prvenstvo, koje će 2027. godine biti održano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.


Plasman na šampionat planete obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.


U ime FSS, odnosno delegacije omladinske reprezentacije, žrebu će prisustvovati selektor Gordan Petrić i tim menadžer Pavle Simić.


Evropsko prvenstvo  u Velsu biće održano od 28. juna do 11. jula u četiri grada: Bangor (Bangor gradski stadion), Kerarfon (Oval), Denbi (Central park) i Reksam (Rejskros graund).

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

