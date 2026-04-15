Prpa bato! Vučić pristao na razgovor sa Gocijem, N1 se uplašio i ekspresno odjavio debatu (FOTO)

TELEVIZIJA N1 oglasila se o gostovanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog sekretara Evropske demokratske partije (EDP).

- N1 sama određuje goste i teme, neprihvatljivo međusobno pozivanje Gocija i Vučića - saopštili su sa N1.

Kako je Vučić pristao na razgovor sa Gocijem na N1 televiziji, tako je N1 to ekspresno odjavio!

Verovatno ih je Goci zvao i rekao - odmah da ste rekli da ne može! Prpa, bato.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sa oduševljenjem prihvata poziv na televizijsku debatu sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP) Sandrom Gocijem na N1 televiziji i istakao je da je snaga u argumentima koje iznosite.

- Spreman sam da dođem na N1 televiziju, makar meni i bubicu malo smanjili da se slabije čujem, odnosno taj zvuk smanjili, stišali, kako god hoće. Ja ne mislim da je snaga u decibelima, već u argumentima koje iznosite te pozivam gospodina Gocija u debatu baš na njegovu omiljenu televiziju, jer ja ne verujem da su oni ljudi sa N1 lažovi. Ja verujem da su oni stvarno profesionalni i objektivni i da će me pozvati - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li se predomislio kada je reč o duelu na televiziji N1 na koji ga je pozvao Goci.

Vučić je naveo da će sa oduševljenjem to prihvatiti ukoliko mu poziv bude upućen.

- Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu baš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu i ja ga molim da dođe sa mnom u debatu. Ja prihvatam sa oduševljenjem baš na televiziji N1. Verujem da će mi uputiti poziv, a ako mi ne upute poziv, pokazaće se da su gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, u šta ja ne verujem. Nemoguće je da je Goci lažov - dodao je Vučić.

Predsednik Vučić je naveo da prihvata TV duel sa Gocijem koji, kako je kazao, nije baš neki veliki i značajan lider.

- Ali pošto je izrazio želju da me rasturi, uništi i pokaže snagu njegovih argumenata ja sa oduševljenjem prihvatam poziv na televizijsku debatu sa gospodinom Gocijem. Bukvalno sa oduševljenjem. On neka bira vreme i mesto. Jedino kad ne mogu to je kad su mi važne posete u inostranstvu. Ali čak i to ću da zamolim moje prijatelje da pomerim, samo neka gospodin Goci izađe sa datumom. Sa najvećim zadovoljstvom i jedva čekam da me rasturi i uništi, taman kao što će da me rasturi i uništi i na sledećim, kao i na svim prethodnim izborima - rekao je Vučić.

Generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) Sandro Goci juče je u objavi na društvenoj mreži X pozvao Vučića da dođe na N1 i, kako je naveo, "suoči se sa pravom debatom".