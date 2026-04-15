PESAK IZ SAHARE STIGAO U SRBIJU: Prljava kiša zabeležena širom zemlje

В. Н.

15. 04. 2026. u 16:40

PRETHODNIH dana Srbija je bila pod snažnim uticajem ciklona sa centralnog Mediterana.

ПЕСАК ИЗ САХАРЕ СТИГАО У СРБИЈУ: Прљава киша забележена широм земље

Foto: Nenad Živanović

Osim tople vazdušne mase, u sklopu njega, snažnim južnim visinskim strujama stigle su i čestice pustinjskog peska iz Sahare.

Dakle, jak vetar podigao je velike količine peska iz Sahare u više slojeva atmosfere, koji je stigao do našeg područja, pa je kiša sadržala te čestice peska, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Kiša je bila prljava, odnosno obojena, a ova pojava najviše je vidljiva na vozilima i vegetaciji.

Prljava kiša prethodnih dana zabeležena je ne samo u Beogradu, već širom Srbije, a najviše glavobolje zadala je vozačima, kojima su vozila sada veoma prljava.

Ova pojava potpuno je prirodna i uobičajena pri aktuelnoj sinoptičkoj situaciji.

Pesak sa severa Afrike stigao je i do centralnog dela Mediterana, Jadrana i do većeg dela Balkanskog poluostrva i našeg područja.

