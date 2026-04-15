PESAK IZ SAHARE STIGAO U SRBIJU: Prljava kiša zabeležena širom zemlje
PRETHODNIH dana Srbija je bila pod snažnim uticajem ciklona sa centralnog Mediterana.
Osim tople vazdušne mase, u sklopu njega, snažnim južnim visinskim strujama stigle su i čestice pustinjskog peska iz Sahare.
Dakle, jak vetar podigao je velike količine peska iz Sahare u više slojeva atmosfere, koji je stigao do našeg područja, pa je kiša sadržala te čestice peska, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Kiša je bila prljava, odnosno obojena, a ova pojava najviše je vidljiva na vozilima i vegetaciji.
Prljava kiša prethodnih dana zabeležena je ne samo u Beogradu, već širom Srbije, a najviše glavobolje zadala je vozačima, kojima su vozila sada veoma prljava.
Ova pojava potpuno je prirodna i uobičajena pri aktuelnoj sinoptičkoj situaciji.
Pesak sa severa Afrike stigao je i do centralnog dela Mediterana, Jadrana i do većeg dela Balkanskog poluostrva i našeg područja.
(Telegraf)
Preporučujemo
Velika promena vremena u Srbiji: Zahlađenje od ovog datuma
15. 04. 2026. u 12:00
Košava konačno popušta: Evo kad stiže pravo prolećno vreme
14. 04. 2026. u 21:52
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
