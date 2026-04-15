Srbija dobila najveći ekološki projekat! Ministarka Pavkov: Mnogo je neprospavanih noći, ali smo ponosni

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 04. 2026. u 17:00

U MALOM mestu Kalenić, u opštini Ub, završeni su opsežni radovi na izgradnji sanitarne deponije u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Eko-Tamnava", jednog od najvećih ekoloških projekata u našoj zemlji.

Србија добила највећи еколошки пројекат! Министарка Павков: Много је непроспаваних ноћи, али смо поносни

Kako je istakla ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov tokom obilaska zajedno sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem, ponosno stoje pred građanima jer su ispunili još jedno obećanje.

-Dugo smo čekali ovaj dan. Mnogo je truda, rada i neprospavanih noći iza svih nas, ali kada sumiram, mislim da smo svi ponosni. Danas ponosno stojimo pred građanima jer smo ispunili obećanje i zajedno otvorili novo poglavlje u sistemu upravljanja otpadom. Ovo je najveći ekološki projekat u oblasti upravljanja otpadom decenijama unazad. Ova lokacija nekada je bila površinski kop u okviru rudarskog basena „Kolubara“, a danas imamo moderan, zeleni infrastrukturni sistem na 40 hektara sa savremenom opremom- navela je ministarka.

Ona je naglasila da će benefite ovog savremenog postrojenja građani osetiti uskoro.

-Govorim o boljem životu za preko pola miliona naših građana Uba, Lajkovca, Koceljeve, Loznice, Ljiga, Ljubovije, Barajeva, Malog Zvornika... Ovaj regionalni centar će ubrzo početi sa probnim radom, a za godinu dana biće operativan i funkcionalan. Prve dopremljene količine otpada možemo da očekujemo u julu- reči su Pavkov koja je dodala da je planirano je da se godišnje ovde odloži 165.000 tona otpada.

Ministarka je poručila svim građanima Srbije da se ovde neće zaustaviti.

-Do 2030. izgradićemo ili unaprediti regionalne centre od severa do juga Srbije. Imaćemo moderne sisteme za upravljanje otpadom i u Somboru, Novom Sadu, Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Ubu, Novoj Varoši i Pirotu- podsetila je.

Ministarka se ovom prilikom zahvalila i ministru Glišiću.

-Ovako izgleda lice Srbije koja radi za dobrobit građana. I zato Srbija ne sme da stane. Bez sloge u društvu i porodici nema bolje budućnosti- zaključila je.

Genijalci idu u NJu Delhi da osvoje medalje: Gimnazijalci iz Beograda i Kikinde učestvuju na svetskoj smotri istraživačkih radova
Genijalci idu u NJu Delhi da osvoje medalje: Gimnazijalci iz Beograda i Kikinde učestvuju na svetskoj smotri istraživačkih radova

NAJTALENTOVANIJI srednjoškolci iz više od 50 zemalja sa svih kontinenata okupiće se, od 19. do 23. aprila u Nju Delhiju, gde će predstaviti svoja istraživanja, ideje i snove. Rame uz rame sa vršnjacima iz naučno najrazvijenijih država, staće i četvoro iz Srbije - mladi, posvećeni i radoznali, kakvi se retko sreću, ali pomeraju granice mogućeg.

15. 04. 2026. u 16:00

"Braća Srbi su nam objavila rat!" Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)

"Braća Srbi su nam objavila rat!" Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)