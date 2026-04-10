SPASITE ŠERPE POSLE FARBANJA JAJA: Trik skida najtvrdokorniju boju za pet minuta

KAKO se Vaskrs bliži, farbamo jaja u raznim bojama, ali uz to dolazi problem da šerpe koje ostanu obojene jakim bojama i teško se čiste. Evo kako da rešite ovaj problem.

Ako reagujete na vreme, šerpa se može lako vratiti u prvobitno stanje. Najbitnije je da se ne čeka predugo, jer se boja brzo uhvati za metal.

Šerpu treba napuniti toplom vodom i dodati malo deterdženta za sudove. Ostavi se da odstoji oko pola sata, pa se zatim opere sunđerom ili blagom žicom.

Ako i dalje ostanu tragovi boje, može pomoći i mešavina sode bikarbone i sirćeta. Doda se kašika sode, malo sirćeta, pa se sve ponovo izriba. Ta reakcija pomaže da se pigment razgradi i lakše skine.

Kod upornijih, tvrdokornih mrlja može pomoći i da se u šerpi kratko prokuva voda uz dodatak sode bikarbone. Nakon toga se nastavlja sa uobičajenim pranjem, što često dodatno olakša uklanjanje ostataka boje.

Takođe, treba obratiti pažnju na vrstu šerpe - ako je emajlirana, ne treba koristiti previše grube žice ili abrazivne sunđere, kako se ne bi oštetila površina. Na taj način šerpa ostaje očuvana i spremna za ponovnu upotrebu bez tragova farbanja.

Na kraju je važno da šerpu dobro isperete i osušite. U većini slučajeva, nakon ovakvog čišćenja, ponovo će izgledati kao nova i biće spremna za sledeću upotrebu i naredne praznike.

