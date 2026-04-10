U HRAMU SVETOG SAVE: Na Veliki petak izneta plaštanica
U HRAMU Svetog Save u Beogradu večeras je izneta plaštanica - platno koje simbolizuje stradanje Isusa Hrista.
Iznošenje plaštanice tokom večernje službe na Veliki petak obavljeno je u prisustvu velikog broja vernika.
Po polaganju plaštanice, vernici su je celivali, a to mogu da učine sve do sutra uveče, uoči Vaskrsa.
Plaštanica simbolično obeležava vreme Hristove smrti i skidanja njegovog tela sa krsta, a na njoj je predstavljeno Hristovo polaganje u grob, Bogorodica, Josif, Nikodim, kao i jevanđelista Jovan.
Prema hrišćanskom predanju i verovanjima, u plaštanicu su Hristovi učenici zajedno sa Josifom Arimatejskim uvili Hristovo telo odmah po skidanju sa krsta na kome je bio razapet.
U pravoslavnim crkvama se na Veliki petak ne služe liturgije, već Carski časovi sa čitanjem delova Jevanđelja, koja opisuju stradanje Isusa Hrista.
Veliki petak je za sve hrišćane dan strogog posta, a u Srbiji je običaj da se zaustave svi poslovi i u kući i u polju, kao i da se farbaju jaja u crvenu boju, koja je simbol nevino prolivene krvi Hristove i novog života.
U nekim delovima Srbije, vernici se prema običaju, nakon celivanja plaštanice, provlače ispod stola na kojem je ona bila položena, a tom prilikom se, prema verovanju, treba se pomoliti Bogu i pomisliti neku lepu želju.
Tanjug
