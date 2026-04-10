MINISTAR VUJIĆ ČESTITAO USKRS PATRIJARHU I VERNICIMA: Neka radost Vaskrsenja ispuni sva srca ljubavlju
MINISTAR pravde Nenad Vujić čestitao je danas Uskrs patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim pravoslavnim vernicima, koji taj praznik slave po julijanskom kalendaru.
-Od srca Vam čestitam najveći hrišćanski praznik – Vaskrs. Neka radost Vaskrsenja ispuni sva srca ljubavlju, donese snagu i nadu, i bude nepresušan podsticaj u negovanju vrednosti mira, jedinstva i međusobnog razumevanja. Neka ovaj veliki praznik preporodi svakog čoveka, kako bismo zajedno svedočili svevremensku poruku mira i spasenja, naročito u vremenima velikih izazova. Želim da praznične dane provedete u miru, zdravlju i obilju duhovne radosti, ispunjeni blagoslovom i svakom dobrotom. Hristos vaskrse!, navodi se u čestitki Vujića.
Tanjug
Preporučujemo
DIREKTOR POLICIJE VASILjEVIĆ: Čestitao Vaskrs patrijarhu i vernicima
10. 04. 2026. u 21:49
SUTRA JE VELIKA SUBOTA: Ove stvari ne smemo da radimo do ponoći, dobro obratite pažnju
10. 04. 2026. u 21:21
U HRAMU SVETOG SAVE: Na Veliki petak izneta plaštanica
10. 04. 2026. u 20:00
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
