DIREKTOR POLICIJE VASILJEVIĆ: Čestitao Vaskrs patrijarhu i vernicima
DIREKTOR policije, general policije Dragan Vasiljević čestitao je danas Vaskrs patrijarhu srpskom Porfiriju i svim vernicima koji ovaj najveći hrišćanski praznik slave po Julijanskom kalendaru, saopšteno je iz MUP-a.
-Povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, upućujem vam iskrene čestitke, uz želju da ovaj sveti dan dočekate i provedete u miru, dobrom zdravlju, duhovnoj snazi i porodičnoj slozi.
Neka nas praznik Hristovog vaskrsenja podseti na neprolazne vrednosti vere, nade i ljubavi, ali i na značaj međusobnog razumevanja, solidarnosti i odgovornosti koje kao društvo zajedno gradimo, rekao je Vasiljević u čestitki.
Dodao je da, u vremenu izazova, upravo te vrednosti predstavljaju temelj naše stabilnosti, sigurnosti i zajedničke budućnosti.
-U ime pripadnika policije i u svoje lično ime, želim vam srećan i blagosloven Vaskrs. Hristos vaskrse!, navodi se u čestitki direktora policije.
Tanjug
