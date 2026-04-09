ARHITEKTURA KROZ VEKOVE: Istraživački projekat povodom velikog jubileja

U susret velikom jubileju - 180 godina institucionalnog razvoja Univerziteta u Beogradu - Arhitektonskog fakulteta, koji će biti obeležen ove godine, ova visokoškolska ustanova je pokrenula ambiciozan istraživački projekat pod nazivom "Arhitektura obrazovanja i obrazovanje arhitekture".

Reč je o sveobuhvatnoj inicijativi koja ima za cilj da osvetli bogatu i slojevitu istoriju arhitektonskog obrazovanja u Srbiji - od njegovih prvih koraka u okviru Tehničke škole, preko formiranja Arhitektonskog fakulteta kao samostalne institucije, pa sve do savremenih studijskih programa i istraživačkih praksi. Projekat predstavlja više od pripreme za jubilej.Umesto da jubilej ostane samo svečani datum, Fakultet ga vidi kao priliku za dublju refleksiju i istraživanje, kako sopstvene prošlosti, tako i uloge koju arhitektonsko obrazovanje ima danas.

Poseban segment projekta posvećen je stvaranju istraživačke arhive od fotografija, crteža, studenskih radova, maketa, dnevnika, starih publikacija, nastavničke dokumentacije profesora i studenata, koji će pomoći da se mozaik istorije arhitektonskog obrazovanja što potpunije složi.