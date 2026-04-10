Košarka

ŠANSA ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Evroliga zakazala sastanak, tema su ova tri kluba

Časlav Vuković

10. 04. 2026. u 18:51

AKCIONARI Evrolige zakazali su sastanak za 14. april, a glavna tema biće status Fenerbahčea, Real Madrida i Asvela.

ШАНСА ЗА ЗВЕЗДУ И ПАРТИЗАН? Евролига заказала састанак, тема су ова три клуба

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Ovu vest preneo je "Eurohoops". Liga će proceniti trenutnu situaciju sa licenciranjem ova tri kluba.

Takođe, navodi se i to da postoji mogućnost da se dodele dugoročne licence novim klubovima. 

Trebalo bi da se razgovara i o proširenju, a nekoliko timova Evrolige, koji nisu akcionari, pojavljuju se kao glavni kandidati za obezbeđivanje stabilnijeg, dugoročnog statusa u okviru takmičenja.

Među njima su Crvena zvezda i Partizan koji žele da dobiju "A" licencu. Večiti su trenutno vlasnici trogodišnje licence.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Drugi pišu

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

