ŠANSA ZA ZVEZDU I PARTIZAN? Evroliga zakazala sastanak, tema su ova tri kluba
AKCIONARI Evrolige zakazali su sastanak za 14. april, a glavna tema biće status Fenerbahčea, Real Madrida i Asvela.
Ovu vest preneo je "Eurohoops". Liga će proceniti trenutnu situaciju sa licenciranjem ova tri kluba.
Takođe, navodi se i to da postoji mogućnost da se dodele dugoročne licence novim klubovima.
Trebalo bi da se razgovara i o proširenju, a nekoliko timova Evrolige, koji nisu akcionari, pojavljuju se kao glavni kandidati za obezbeđivanje stabilnijeg, dugoročnog statusa u okviru takmičenja.
Među njima su Crvena zvezda i Partizan koji žele da dobiju "A" licencu. Večiti su trenutno vlasnici trogodišnje licence.
