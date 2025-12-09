KOLONE NA GAZELI, PANČEVCU I KOD AUTOKOMANDE: Jutarnji špic u Beogradu - saobraćaj usporen u ovim delovima grada (FOTO)
JUTARNjI špic u Beogradu je u toku, a trenutno najveće gužve ima kod Autokomande i na Gazeli.
Kako se vidi na Naxi kamera, kod Autokomadne su se formirale kolone vozila na moto putu u oba smera.
Kolona je i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu. Saobraćaj je usporen i u ulicama koje vode do centra prestonice.
AMSS: Magla i smanjena vidljivost ujutro i uveče
Vozače očekuje magla i smanjena vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, ;posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS) uz poziv da se vozi oprezno jer su kolovozi mokri a tokom dana su moguće i slabe padavine.Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci čekaju šest sati, na prelazu Šid pet sati, na Kelebiji četiri sata, ;na Bezdanu tri sata, na Horgošu sat i po, a na Sremskoj Rači jedan sat.
(Kurir)
