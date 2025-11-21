Društvo

U OVOM DELU SRBIJE REGISTROVAN OPASNI VIRUS: Ukoliko imate ove simptome javite se lekaru

В.Н.

21. 11. 2025. u 14:37

PRVI slučaj virusa gripa registrovan je i u Mačvanskom okrugu, tačnije u Koceljevi, saopštio je Zavod za javno zdravlje Šabac.

У ОВОМ ДЕЛУ СРБИЈЕ РЕГИСТРОВАН ОПАСНИ ВИРУС: Уколико имате ове симптоме јавите се лекару

Foto Shutterstock

Kako navode, na osnovu molekularne dijagnostike u našoj laboratoriji, registrovan je prvi slučaj infekcije virusom gripa tip A(H3).

Simptomi gripa

Simptomi gripa se javljaju iznenada, obično 1 do 2 dana nakon infekcije, a to su:

  • groznica i osećaj ekstremne hladnoće
  • povišena telesna temperatura od 38 do 40 stepeni
  • bolovi u telu, naročito u zglobovima i grlu
  • glavobolja i opšti umor
  • kašalj, kijanje i vlaženje očiju

- Ukoliko se primete ovi simptome, neophodno je javiti se svom izabranom lekaru. U skladu sa Stručno metodološkim uputstvom i definicijom slučaja, uzorak za molekularnu dijagnostiku (PCR) šalje se u Zavod za javno zdravlje Šabac uz uput lekara - navode u Zavodu. 

U zavodu za javno zdravlje u Šapcu, dodaju da se tip virusa A(H3) nalazi u vakcini za sezonu 2025/2026. godine.

- Vakcine su dostupne i svi oni koji se do sada nisu vakcinisali, još uvek imaju priliku da to učine. Nije kasno – vakcina kod zdravih osoba značajno smanjuje rizik od pojave oboljenja. Apelujemo na građane da ozbiljno shvate značaj vakcinacije i poštuju preporučene mere zaštite, kako bismo zajednički smanjili širenje gripa i zaštitili svoje zdravlje - kažu u Zavodu.

Deseti okrug u Srbiji sa virusom gripa

S obzirom na dosadašnje raspoložive podatke, ovo je deseti okrug u Srbiji u kojem je dijagnostikovan grip.

Kako je juče saopštio Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", on je zaključno sa 16. novembrom bi prisutan u 9, a Mačvanski okrug je sada 10.

(Blic)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJ PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv - bilo je strašno

VODITELj PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: "Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv" - bilo je strašno